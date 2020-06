Più che infelice è scientificamente approssimato per difetto il paragone che Carlo Bonomi, neopresidente della Confindustria, ha proposto per tentare, generosamente quanto vanamente, di scuotere la politica dal suo immobilismo. La politica, ha detto, “rischia di fare più danni del virus”. E il premier Conte l’ha definita “un’uscita infelice”.

In realtà è stata un’espressione ancora prudente. Un virus può essere aggredito dagli anticorpi, se una società se li ritrova dentro. Il male oscuro della politica è una malattia autoimmune, invece: come il lupus, come la sclerosi multipla, l’artite reumatoide. Malattie che nascono dal fatto che gli anticorpi attaccano l’organismo che li produce. Autolesionisticamente.

La politica italiana – questo schifo – siamo noi, noi che autolesionisticamente abbiamo sbagliato a dar fiducia a gente immeritevole, e l’abbiamo fatto molte volte per calcolo miope, per interesse, per un voto di scambio sistemico ed endemico, con cui eleggiamo non quelli che ci convincono con i loro programmi e le loro idee ma quelli che ci promettono vantaggi di parte o, peggio, quelli che ci fanno sperare danni per chi invidiamo, per chi odiamo. Il voto di protesta fondamentalista che ha portato al potere i grillini, il voto degli intrallazzanti che sognano di avere un cognato assessore per ottenere una licenza edilizia ingiusta, il voto di chi, alla fin fine, non capisce niente e sceglie a caso.

Sta di fatto che abbiamo scelto sistematicamente i peggiori.

Purtroppo, con 270 mila disoccupati in più in due mesi – nonostante il blocco dei licenziamenti – conferma la previsione di 1 milione di disoccupati complessivi in più creati dal virus.

Il doppio scostamento di bilancio da 80 miliardi approvato dal parlamento su proposta del governo non si è ancora tradotto in afflussi di liquidità alle imprese, se non in quota minoritaria.

Le banche sono state scelte per la loro virtuale capacità di anticipare soldi che il governo non ha e non osa neanche chiedere ai mercati, ma poi sono state incastrate da regole insostenibili e costrette a lavorare poco e male.

La Cassa integrazione in buona parte non è ancora pervenuta a chi ha il diritto di intascarla.

Un disastro di inefficienza. Per non parlare del balletto ridicolo sulle forniture sanitarie e sulla App Immuni.

La decretazione ha raggiunto un volume dimensionale schiacciante, circa un milione di pagine nel quale non si orizzontano nemmeno coloro che le hanno scritte. Il peggio dei non-metodi accumulatisi nei decenni, è rimasto lì, a fottere la macchina amministrativa del Paese nonostante l’emergenza, è stato lasciato imperversare indisturbato da una nomenclatura politica che sempliciemente non ci capisce, forse escluso proprio Conte che almeno i problemi li riconosce, ma a sua volta non ha né idee forti né potere per introdurre soluzioni nuove. Soprattutto non ha il coraggio politico di cambiare. Il modello emergenziale è quello del Ponte di Genova, come già dell’Expo: non la proliferazione delle norme, la la loro sospensione – a termine, naturalmente.

Niente di tutto questo nel discorso della ripartenza tenuto da Conte, e solo vaghe promesse di assemblearismo, con “Gli Stati generali” dell’economia da convocare (ma il Cnel non è lì apposta? Già: ma il Cnel non porta voti) e con una minima apertura all’opposizione che ha deluso anche il più dialogante degli economisti del centrodestra, Renato Brunetta.

Insomma: una leadership che ha soltanto, e forse, buona volontà ma null’altro. E’ difesa dalla sua debolezza. Non si vedono equilibri alternativi, in questo Parlamento; e ripensare alle elezioni nazionali anticipate pare francamente impossibile, a meno di enormi fattori esterni, che però – grazie ai soldi della Bce e alle prospettive del Recovery Fund europeo - non dovrebbero arrivare dal fronte da cui sono sempre arrivati: i mercati. Dove anzi ieri la domanda all’asta dei Btp ha superato di dieci volte l’offerta. E’ chiaro perché: grazie all’Europa, e nonostante la nostra politica.

E’ chiaro che l’Italia come Stato conta poco, ma l’Italia come pezzo imperdibile della costruzione europea è cruciale, ed ora che i mercati hanno ripreso a credere nella tenuta dell’Unione, ci ricomprano. Ma questo non significa essere padroni e registi del proprio futuro: significa galleggiare sui meriti dei nostri padri, quelli che hanno fatto di un Paese sconfitto e devastato dalla guerra la settima potenza economica del mondo. Da allora, o al più tardi dagli Anni Settanta in poi con l’eccezione della parentesi craxiana, è stato un gioco a perdere terreno economico ed a recuperarlo con affanno. Fino agli ultimi vent’anni, a somma drammaticamente negativa.