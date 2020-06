Lufthansa, trimestrale in rossoSi preparano tagli di vasta portata

Ricavi in calo del 18% a 6,4 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2019 quando erano stati pari a 7,8 miliardi, e una perdita di 2,1 miliardi di euro, con un Ebit rettificato a -1,2 miliardi di euro contro i -336 del 2019. Sono i risultati fatti registrare da Lufthansa nel primo trimestre dell’anno, in gran parte a causa degli effetti devastanti della pandemia. Nonostante il piano di salvataggio del governo Merkel con aiuti di Stato da nove miliardi di euro, il gruppo Lufthansa prepara i propri dipendenti a dolorosi tagli. “In vista della prevedibile ripresa molto lenta della domanda, ora dobbiamo fare fronte a questa situazione con misure di ristrutturazione di vasta portata” ha affermato l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr. "Il traffico aereo globale si è virtualmente arrestato negli ultimi mesi. Ciò ha impattato i nostri risultati trimestrali in una misura senza precedenti" ha specificato Spohr. A causa dell'emergenza coronavirus, Lufthansa ha bloccato a terra quasi 700 dei 763 aerei. Secondo le stime della compagnia aerea tedesca, 300 aeromobili resteranno a terra nel 2021, 200 nel 2022, 100 nel 2023. Il consiglio di amministrazione non ha fornito previsioni puntuali sull'andamento di Lufthansa nell'intero anno, ma continua a stimare una diminuzione significativa del risultato operativo.