Il metodo Bonomi per superare la «sfida tremenda»

Ha nel metodo il suo punto di forza. E con metodo ha conquistato la presidenza di Confindustria riuscendo a raccogliere un ampio consenso – uniforme lungo lo Stivale, come avevano anticipato i saggi al tempo della presentazione dei programmi – staccando la concorrente Licia Mattioli con 123 voti contro 60. Così Carlo Bonomi, classe 1966, nato sotto il segno del Leone, presidente di Assolombarda, dopo aver incassato il 16 aprile il via libera a distanza del Consiglio Generale si prepara a ricevere il 20 maggio l’investitura dell’assemblea dei delegati che lo porterà a succedere a Vincenzo Boccia. L’elezione di Bonomi al vertice della maggiormente rappresentativa organizzazione datoriale del Paese – tra le più influenti in Europa – non si può dire che fosse scontata ma di certo era ampiamente prevista. La sua candidatura parte da lontano, legittimata da una presenza assidua sui territori dal Nord al Sud. Esponente della più grande e potente Associazione del Sistema - quella che riunisce le imprese di Milano, Lodi, Monza e Brianza – Bonomi è un piccolo imprenditore alla testa di un’azienda, la Synopo, specializzata in apparecchiature elettromedicali che nel tempo si è allargata attraverso alcune acquisizioni nel settore. La sua formazione nasce in multinazionali farmaceutiche dove ha lavorato come manager acquisendo quella dimestichezza nella gestione della complessità che gli sarà molto utile in futuro. Il salto imprenditoriale avviene nel 2013 e da lì la crescita dell’impegno associativo e l’ascesa in Assolombarda.

Sa bene, Bonomi, di avere di fronte a sé una «sfida tremenda», come l’ha definita. Che deve fronteggiare dal lato delle imprese la più incredibile e violenta crisi da cent’anni a questa parte e che deve farlo dialogando con un governo a tratti confuso e tenendo a bada un pregiudizio antindustriale ancora molto forte nel Paese. Per scavallare la voragine aperta dalla doppia emergenza, sanitaria ed economica, dovuta alla pandemia da coronavirus ci vorrà uno sforzo unitario. Di qui l’appello al suo mondo e a tutti gli interlocutori perché si dia fondo alla stessa passione civile che portò l’Italia a risorgere dopo la Seconda Guerra Mondiale.