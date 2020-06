C'è un “nano” protagonista nel nostro Paese: sono le nanoparticelle – che danno vita a composti che hanno campi di applicazione pressoché infiniti e che garantiscono prestazioni superiori ai materiali tradizionali - che hanno trovato albergo ad Ascoli Piceno. La Regione Marche, infatti, ha istituito nella zona un Polo dei materiali compositi, ovvero – come si legge sul sito – “una Rete di Imprese (13 in tutto, ndr) promossa da Hp Composites srl, azienda a capitale misto italo-francese localizzata ad Ascoli Piceno ed operante nel comparto della lavorazione dei materiali compositi, realizzando manufatti destinati ad una serie di applicazioni, in particolare nell’automotive, produzioni di serie e prototipi per racing”.

Un distretto prontamente ribattezzato Carbon Valley. E non si tratta di una scimmiottatura della celeberrima (e ricchissima) Silicon, ma piuttosto la certificazione che l’unione di società ad altissimo tasso d’innovazione può permettere di crescere in modo più rapido e più vigoroso, senza gelosie di cattivo vicinato. Entrando a testa bassa nel mercato globale delle nanotecnologie, che dovrebbe raggiungere i 90,5 miliardi di dollari entro il 2021, dai 39,2 miliardi di dollari del 2016, ad un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 18,2% in cinque anni. In particolare, il mercato globale dei nano compositi, in termini di valore, dovrebbe raggiungere i 5,3 miliardi di dollari entro il 2021 da 1,6 miliardi di dollari del 2016.

«Il polo dei materiali compositi genera un fatturato superiore ai 100 milioni e dà lavoro a circa 1.000 persone. E in futuro non potrà che crescere, perché rappresenta un eccellente interazione tra i grandi e i piccoli», spiega a Economy Giuseppe Galimberti, fondatore di Nano-Tech, un’azienda che applica la nanotecnologia ai materiali compositi, incrementando le prestazioni meccaniche, termiche e di resistenza dei prodotti. «Il nome Carbon Valley suona abbastanza bene, ma non vuol dire niente di per sé. Quello che vogliamo che emerga con chiarezza è che abbiamo dato vita a un polo che si pone l’obiettivo di sviluppare materiali compositi, interagendo con centri di ricerca e università locali che hanno introdotto corsi e specializzazione. Non solo: con la creazione del Polo abbiamo arginato la cosiddetta “fuga dei cervelli” in un’area come quella di Ascoli Piceno che già di per sé non aveva grande forza attrattiva».

Tutti i processi core sono eseguiti internamente all’azienda per ridurre i tempi di produzione e nel contempo abbattere i costi

Che cosa fa Nano-Tech? L’azienda fornisce super-materiali ai leader industriali che vogliono crescere e superare i limiti della tecnica odierna. I polimeri e i materiali compositi di Nano-Tech hanno un ampio potenziale di utilizzo in molti settori, con applicazioni in particolare nell’automotive e nell’aerospaziale e con grandi potenzialità anche nel nautico e nel medicale, settori pronti ad accogliere una nuova classe di materiali intelligenti. Un’azienda che ha investito molto in ricerca e sviluppo e che ha brevettato cinque prodotti, tra cui una barriera termica (C-Preg 400) che è stata sviluppata insieme a Brembo. Questo materiale è stato utilizzato per realizzare componenti in zone ad alta escursione termica e anche per sistemi di frenatura ad alte prestazioni. Il tessuto resiste fino a 400 gradi centigradi in ambienti ossidanti e può essere usato per costruire le parti di un motore soggette a surriscaldamento e per sistemi di frenatura ad alte prestazioni, e non a caso è impiegato nella Formula Uno.

«I materiali compositi – aggiunge Galimberti – sono prevalentemente formati da un rinforzante e da una matrice. La grandissima parte è realizzata in carbonio, che garantisce leggerezza e resistenza al contempo. È per questo motivo che l’automotive ne ha fatto il materiale su cui puntare maggiormente, perché consente di ridurre il peso, a parità di resistenza meccanica. Questo significa che si può dotare un veicolo di un motore meno potente e meno inquinante. Abbiamo un’interazione molto forte con il mondo della Formula Uno. Non possiamo fare nomi perché abbiamo policy molto stringenti, ma quello che ci interessa che emerga è che il nostro modello di business, per diventare redditizio, deve “scalare” e passare dall’élite al mercato più generalista».

L’azienda, nata nel 2016, negli ultimi due anni ha fatto aumenti di capitale per complessivi 3,7 milioni di dollari, si è dotata di un nuovo sito produttivo e punta a un’ebitda fino a 10 milioni entro il 2024. Insomma, ha schiacciato l’acceleratore dopo un periodo di studio. Il tutto partendo da un brevetto di additivazione delle nanoparticelle all’interno dei materiali polimerici, per aumentare e migliorare le proprietà intrinseche attraverso la manipolazione delle caratteristiche chimiche e fisiche.

Attualmente i due mercati di riferimento sono l’automotive e l’aerospazio, ed entrambi nel segmento premium, dove Nano-Tech non ha praticamente competitor. «La nostra resina – aggiunge Galimberti – è stata testata dall’Università di Singapore per capire le capacità di riparazione delle microfessure nelle strutture aeronautiche. Ebbene, è risultata la migliore con un risultato di 82% contro il 15% degli altri. Abbiamo trasformato un materiale isolante in uno conduttivo. Un altro prodotto di punta è un tessuto che resiste a temperature molto alte, brevettato con Petroceramix, che permette di migliorare la barriera tra pilota e motore. L’idea è di procedere a una democratizzazione dei nostri oggetti. In questo caso potremmo utilizzarlo nei treni».

Con un investimento del valore di 3 milioni di euro, Nano-Tech ha installato nello stabilimento di Ascoli Piceno un macchinario complesso e ad alte prestazioni (linea di impregnazione con tecnologia “Hot Melt”) per la produzione di materiali avanzati che lavorerà in un ambiente controllato e con standard certificati, grazie alla predisposizione di una struttura dove posizionare il macchinario stesso, adottare protocolli molto stringenti e continuare nell’assunzione di personale altamente specializzato. Il modello di business è stato definitivamente stabilito: mantenere all’interno tutti i processi core per ridurre i tempi di produzione e abbattere i costi. In questo modo si può alzare il livello dimensionale, offrendo i prodotti a tutti quelli che ne facciano richiesta e non soltanto ai top di gamma. Una democratizzazione del business che permetterà di fare il definitivo “salto quantico”. A distanza di quattro anni, Nano-Tech è pronta a valutare qualsiasi opzione per aumentare la propria “potenza di fuoco”, compresa la quotazione in Borsa. Un percorso che tante imprese innovative hanno già intrapreso e che potrebbe garantire l’afflusso di nuovi capitali per proseguire in quella ricerca e sviluppo che è il cuore pulsante dell’azienda. «Le nostre tecnologie – conclude Galimberti – sono protette da un rigoroso sistema di intellectual property. E la crescita che abbiamo fatto grazie all’inaugurazione del nuovo stabilimento ci ha permesso di passare da semplice pmi innovativa a vera e propria industria. La nuova “pelle” che indossiamo ci ha aperto un mondo che prima solamente potevamo sfiorare».

Così, il distretto di Ascoli Piceno ha saputo portare le Marche stabilmente nella cartina geografica dell’innovazione, permettendo a eccellenze che altrimenti sarebbero rimaste nascoste, di guadagnarsi un posto al sole.