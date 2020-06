Uno studio di Yale rivela: i finanziatori premiano i politici seri

Che Paese, l’America! Secondo un nuovo studio condotto dal politologo dell’Università di Yale Gregory Huber, i grandi finanziatori di campagne elettorali preferiscono i candidati al Congresso che seguono la linea del partito a quelli che promuovono punti di vista estremi o fanno appelli bipartisan.

Lo studio, pubblicato nel numero di giugno 2020 della rivista Political Behavior, mette in dubbio l'ipotesi diffusa che i donatori frequenti spingano i candidati ad adottare posizioni politiche sempre più estreme. Huber e il coautore Andrew Gooch, professore assistente di scienze politiche all'Università LaSalle, hanno scoperto che le persone che donano regolarmente a campagne congressuali hanno meno probabilità di sostenere i candidati che si discostano dalle norme del loro partito in qualsiasi direzione ideologica.

"Le basi di donazione di entrambi i principali partiti sembrano premiare i candidati che si presentano come tipici democratici o repubblicani", ha detto Huber, il professore di Scienze politiche della famiglia Forst della Facoltà di Scienze e Arti. "Essi disconoscono i candidati che adottano posizioni più estreme su questioni come le tasse, l'aborto e il controllo delle armi". Allo stesso tempo, mostrano un'insoddisfazione ancora maggiore verso i candidati che adottano posizioni che l'altro partito propone".

I ricercatori hanno effettuato un nuovo esperimento di sondaggio rivolto a un campione rappresentativo di 24.000 "donatori abituali" - individui che forniscono diversi contributi per un totale di migliaia di dollari durante ogni ciclo elettorale nazionale.

I donatori sono stati invitati ad effettuare un sondaggio online che ha presentato vignette di ipotetici candidati al Congresso dei rispettivi partiti. Ogni vignetta descriveva le posizioni di un candidato su tre questioni scelte a caso tra le sei aree politiche: imposte federali sul reddito, previdenza sociale, aborto, welfare, pistole nascoste e il conflitto con l'ISIS. Le posizioni dei candidati su due delle tre questioni erano in linea con la visione prevalente del loro partito. Sul terzo punto, invece, ai candidati è stata assegnata un'altra posizione coerente con il partito, una posizione ideologicamente estrema o una visione bipartisan.

Per esempio, sulla questione dei diritti delle armi, un candidato democratico allineato al partito ha sostenuto le leggi che vietano ai privati cittadini di portare armi nascoste. La visione estremamente liberale richiedeva un emendamento costituzionale che permettesse la confisca delle pistole di proprietà privata. Un candidato con una posizione conservatrice standard ha sostenuto la possibilità di portare con sé pistole nascoste senza permesso. La posizione estremamente conservatrice chiedeva che gli insegnanti e i professori universitari fossero obbligati a portare con sé pistole nascoste per la sicurezza pubblica. I candidati con una posizione bipartisan adotterebbero le opinioni più moderate della controparte, non le più estreme.

Agli intervistati sono state presentate vignette di candidati in corsa sia alle primarie a sede aperta che alle elezioni generali. Sono stati informati a caso delle possibilità di vittoria del partito alle elezioni generali. In entrambi gli scenari, agli intervistati è stato chiesto se è probabile che votino per il candidato e contribuiscano a loro se vivono all'interno o all'esterno del loro distretto.

I ricercatori hanno scoperto che gli intervistati erano meno propensi a donare ai candidati la cui posizione sulla terza questione - quella che potrebbe allontanarsi dalle norme del partito - era estrema o allineata con il partito avversario. L'effetto della posizione non convenzionale del candidato sui donatori è stato più marcato nel contesto delle elezioni primarie.

I ricercatori hanno condotto un esperimento identico su un campione di 1.742 individui in rappresentanza di comuni cittadini, che hanno favorito un partito rispetto ad un altro in misura diversa, ma che non erano donatori frequenti. Ha dimostrato che i donatori abituali erano più sensibili dell'elettorato generale alle posizioni dei candidati. I candidati che sposavano opinioni bipartisan si sono dimostrati i peggiori sia tra i donatori che tra il pubblico di massa.

"I candidati hanno chiaramente degli incentivi per evitare di adottare posizioni estreme o bipartisan", ha detto Huber. "Il fatto che gli elettori ordinari abbiano punito anche i candidati bipartisan è stato interessante, dato che la gente a volte suppone che il fatto di avere opinioni bipartisan dimostri indipendenza e leadership. Sembra che se in generale ti piacciono i repubblicani, allora vuoi che il candidato del partito suoni e si comporti come un repubblicano".

Dal 2015 al 2018, Gooch ha lavorato come associato post-dottorato presso l'Institution for Social and Policy Studies di Yale e il Center for the Study of American Politics, dove Huber è rispettivamente borsista e direttore associato.