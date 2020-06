Stati Uniti - Cina ai ferri cortiPechino blocca l'acquisto di soia Usa

Mentre le proteste per la morte di George Floyd incendiano gli Stati Uniti, aumenta anche il livello dello scontro con la Cina. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Pechino ha ordinato alle grandi aziende statali di sospendere gli acquisti di alcuni prodotti agricoli made in Usa, tra cui i semi di soia. Funzionari del governo cinese avrebbero ordinato alle più importanti aziende agricole statali, Cofco e Sinograin, principali importatori cinesi di prodotti agricoli, di sospendere gli acquisti. Sarebbe stato cancellato anche un quantitativo non specificato di ordini di carne di maiale degli Stati Uniti. Almeno per il momento, invece, alle società private non sarebbe stato chiesto di arrestare le importazioni. Secondo Bloomberg, le due aziende stavano effettuando indagini sui prezzi per 20-30 carichi di semi di soia statunitensi, ma hanno bloccato gli acquisti dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato sanzioni nei confronti della Cina in seguito all'approvazione, da parte dell'Assemblea nazionale del popolo di Pechino, del controverso disegno di legge sulla sicurezza a Hong Kong. Per Bloomberg Pechino sta aspettando di vedere quali passi compierà Trump prima di decidere la sua prossima mossa.

Dopo l'annuncio da parte dell'Assemblea nazionale cinese dell'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli Usa rimuoveranno alcuni dei privilegi commerciali concessi all'ex colonia britannica. Il capo della Casa Bianca ha anche promesso sanzioni contro i funzionari cinesi e di Hong Kong «direttamente o indirettamente coinvolti» nell'erosione dell'autonomia della regione autonomia. Trump minaccia di annullare l'accordo commerciale di "Fase uno" tra Washington e Pechino, ma alcuni suoi consiglieri economici suggeriscono che l'intesa possa reggere. Larry Kudlow, direttore del Consiglio economico nazionale, ha dichiarato giovedì scorso alla "Cnbc" che l'accordo commerciale «continua ad andare avanti per il momento e potremmo fare progressi». La Cina aveva accettato di acquistare beni agricoli statunitensi per un valore di circa 36,5 miliardi di dollari per il 2020 come parte dell'accordo commerciale di "Fase uno" firmato a gennaio. Ma secondo i dati del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, la pandemia di coronavirus ha rovinato i piani: la Cina ha importato solo 3,35 miliardi di dollari in prodotti agricoli statunitensi nei primi tre mesi dell'anno, l’ammontare più basso per dal 2007. Le tensioni con Washington per la Cina si aggiungono a quelle dei giorni scorsi con l'India.