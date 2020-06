Partita iva e coronavirus: il servizio per superare al meglio la crisi

L’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo ha arrecato un ingente danno anche alla sua economia e per molte imprese sarà davvero difficile recuperare la liquidità ed il tempo perso. Se a queste problematiche si aggiungono le difficoltà richieste dalla gestione di una partita Iva può essere davvero una questione di vita o di morte in termini imprenditoriali.

La soluzione a questa problematica è FlexTax, startup torinese fondata da Fabio Pennella nel Dicembre 2018, che grazie ad un team di commercialisti, consulenti ed informatici ha studiato e sviluppato le modalità per automatizzare il più possibile alcuni processi per la gestione della contabilità delle partite iva di tutti i professionisti e ditte individuali.

“Quando ho pensato a FlexTax mi sono ispirato all’Inghilterra e agli Stati Uniti d’America, dove la figura del commercialista online è molto diffuso” sostiene Fabio Pennella, CEO di FlexTax “in situazioni come questa che stiamo vivendo, siamo estremamente felici di poter essere d’aiuto ai liberi professionisti assistendoli a 360° nella gestione della loro Partita IVA” prosegue.

Dall’inizio del lockdown FlexTax ha gestito oltre 3.000 richieste di assistenza e gli articoli di guida al Fisco pubblicati in occasione dell’emergenza Coronavirus sono stati letti da più di 100.000 persone.

Ad oggi FlexTax offre la possibilità di richiedere gratuitamente 10 assistenze fiscali utili soprattutto in questo periodo per affrontare l’emergenza. Mentre per la gestione totale della contabilità, il servizio annuale ed illimitato parte da 299€ anno IVA inclusa.