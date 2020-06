Non bastava il Covid-19, ora la Cina vuol fare guerra all’India

Le tensioni si intensificano tra Cina e India in una zona contesa lungo il confine himalayano. La Cina ha spostato migliaia di truppe in aree sensibili lungo il confine orientale del Ladakh, installando tende e stazionando veicoli e macchinari pesanti in quello che l'India considera il suo territorio. In risposta, l'esercito indiano ha spostato diversi battaglioni di una divisione di fanteria di solito basata nella città di Leh, nel Ladakh, in "zone di allerta operativa" lungo il confine, e ha portato anche truppe di rinforzo.

L'aggressiva postura militare segue due scaramucce nelle zone contese all'inizio di maggio. In quel periodo più di 100 soldati di entrambe le parti sono rimasti feriti. Un ex ambasciatore indiano in Cina ha definito le recenti incursioni e le aggressioni al confine di Pechino come "eventi lontani dalla routine".

Nel descrivere l'escalation come grave, ha messo in guardia: "Il comportamento della Cina è questa volta più aggressivo, sostenuto da un numero piuttosto elevato di truppe, il che non è tipico di questo confine, dove il livello delle truppe tende ad essere basso da entrambi i lati. Potrebbe essere una rivendicazione territoriale o parte di un più ampio messaggio all'India, il fatto di dover essere più attenti alla Cina su questioni geopolitiche delicate".