La Rolls Royce è sempre un mito ma i suoi bond sono “spazzatura”

Il gigante dell'industria automobilistica e aerospaziale Rolls Royce si è trovato in un mucchio di guai la scorsa settimana, quando la qualità del suo debito è stata declassata a "spazzatura". Standard & Poor's (S&P), un'agenzia di rating del credito che valuta il merito di credito di un'azienda o di un paese ed emette un rapporto con i suoi risultati, ha commesso questo sacrilegio. Foriero di guai: gli investitori utilizzano i rapporti di S&P per capire quanto rischiose possano essere le obbligazioni di un’azienda o di un paese, nonché per prendere decisioni di investimento più informate.

S&P ritiene che, poiché Rolls Royce si aspetta un minore flusso di cassa e un prolungato periodo di scarsa redditività, le sue obbligazioni sono ora una proposta più rischiosa. E, dato che gli analisti si aspettano che nei prossimi anni il mercato dei servizi per i motori aeronautici di Rolls Royce si dimezzerà, questo non è probabilmente un buon momento per l’azienda. Rolls probabilmente lo sa meglio di chiunque altro, e questo potrebbe essere il motivo per cui ha annunciato 9.000 tagli di posti di lavoro proprio la scorsa settimana.

Le turbolenze di Rolls non significano necessariamente che si debba evitare del tutto il debito. Per le aziende, il denaro preso in prestito potrebbe costruire una fabbrica che farà prodotti che possono vendere, sarebbe un buon debito. Il debito scadente è il denaro che un'azienda prende in prestito per pagare il suo dividendo, o una vacanza di lusso alimentata dal credito.