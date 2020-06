La ricerca più vicina alle imprese con il tavolo AIFI

AIFI ha promosso un tavolo sul technology transfer. Ovvero il trasferimento di conoscenze che si propone di facilitare la condivisione di tecnologie innovative e competenze maturate all'interno dei laboratori di ricerca con il mondo produttivo. I partecipanti attualmente sono sette e i lavori sono presieduti da Stefano Peroncini di Eureka!. Dal 2010 al 2017 sono stati registrati 35 investimenti di venture capital in spin-off accademici o di ricerca per un totale di poco meno di 65 milioni di euro. Negli ultimi due anni gli investimenti sono stati 40 per quasi 140 milioni investiti. L'attenzione su questo tema dovrebbe crescere ulteriormente nel prossimo futuro in Italia dato che il decreto Rilancio ha fatto diventare il technology transfer un elemento strategico per la ripartenza economica del Paese.