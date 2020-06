Gates e Dorsey si danno alla meditazione (vivono di rendita!)

Curiosità dell’alta finanza. L'amministratore delegato di Twitter e Square Jack Dorsey e il fondatore di Microsoft Bill Gates consigliano entrambi di leggere lo stesso libro sulla meditazione per gestire lo stress e l'incertezza: "21 Lezioni per il 21° secolo" dello storico e filosofo Yuval Noah Harari.

Il libro contiene saggi sul "futuro dell'umanità" e su come la società è messa in discussione e influenzata dalla tecnologia e dall'informazione. Il suggerimento di Harari è di usare la meditazione per affrontare le molte preoccupazioni o ansie che possiamo avere sul futuro, compresi argomenti come il cambiamento climatico, il terrorismo, l'intelligenza artificiale e la privacy.

"Il trucco per porre fine alle nostre ansie, [Harari] suggerisce, è non smettere di preoccuparsi", ha scritto Gates in un post del 2018 sul blog. "È sapere di quali cose preoccuparsi, e quanto preoccuparsene". Per esempio, dovreste concentrarvi sulle sfide della giornata e pensare a quali problemi richiedono veramente la nostra attenzione.

"Naturalmente, non sta suggerendo che i problemi del mondo svaniranno se un numero sufficiente di noi inizierà a sedersi nella posizione del loto e a cantare om", ha scritto Gates, che medita due o tre volte a settimana per circa 10 minuti a sessione, nel blog. "Ma egli insiste sul fatto che la vita nel XXI secolo richiede consapevolezza, conoscere meglio se stessi e vedere come contribuiamo alla sofferenza nella nostra vita".

A chi non ha mai meditato prima, questa strategia potrebbe sembrare un po' inverosimile.

In un recente episodio di "The Artificial Intelligence Podcast with Lex Fridman", andato in onda il 26 aprile, Dorsey ha spiegato come questa filosofia possa essere applicata ad alcuni dei problemi che le persone incontrano utilizzando la tecnologia nella vita quotidiana.

Per esempio, Harari sostiene che i ragazzi che crescono usando Google potrebbero imparare a "scaricare la consapevolezza di sé" su programmi per computer e algoritmi che possono fare il pensiero e prendere decisioni per loro, ha detto Dorsey nel podcast.

"La sua preoccupazione è che perdiamo questa autoconsapevolezza perché l'autoconsapevolezza è ora al di fuori di noi e sta facendo un lavoro migliore nell'aiutarci a dirigere le nostre decisioni", ha detto Dorsey su Harari.

Quindi, cosa c'entra la meditazione qui?

Egli vede la meditazione come uno strumento per costruire l'autoconsapevolezza e per riportare l'attenzione su: "Perché prendo queste decisioni? Perché reagisco in questo modo? Perché ho avuto questo pensiero? Da dove è venuto fuori? Dorsey ha detto.

Sia Harari che Dorsey praticano la meditazione vipassana, o "insight meditation", una tecnica che si concentra sull'osservazione e la comprensione dei modelli di pensiero.

"Faccio due ore ogni giorno di meditazione", ha detto Harari a GQ nel 2018. "Vado a molti ritiri, fino a 60 giorni all'anno, e per me funziona. Non dirò che funzionerà lo stesso per tutti. Tecniche diverse funzionano per persone diverse". Anche Dorsey medita per due ore al giorno ed è stato in ritiro di meditazione silenziosa per 10 giorni.