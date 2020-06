E Trump (finalmente) inchioda i social alle loro responsabilità

Anche un energumeno col riporto biondastro può farne una buona, e del resto anche un elegantissimo avvocato di Harvard ne ha fatte tante sbagliate. Insomma, sui social media Donald Trump sta usando finalmente il pugno di ferro, dopo gli otto anni di carezze Obamiane. Attenzione: non che il vecchio Donald faccia nulla per un ideale. Semplicemente ha litigato con Twitter. Ma, come diceva Mao, non importa se il gatto sia bianco o sia nero, l’importante è che acchiappi i topi. E dunque ben venga che finalmente il governo degli Stati Uniti abbia rivelato i piani di questa settimana che potrebbero eliminare le misure che attualmente proteggono alcune delle più grandi società di internet da gravi cause legali: era ora. Naturalmente non per gli investitori interessati vogliono solo sapere dove andranno a parare le cose.

Proviamo a capirlo. Così com'è stato finora, le piattaforme online americane - compresi i siti di social media - sono protette dalla responsabilità per i contenuti inseriti dagli utenti in base alla legge federale. E questo è probabilmente un grande sollievo per loro, visto il numero di casi di molestie e diffamazione degli ultimi anni.

Ma il governo degli Stati Uniti sembra ora sostenere che, da quando i Twitters del mondo hanno iniziato a modificare i post dei loro utenti - per esempio, controllando i fatti di alcuni utenti di alto profilo - potrebbero ora perdere queste protezioni. E potrebbero essere responsabili di ciò che i loro utenti pubblicano e subire un'azione legale se ciò dovesse risultare in contrasto con le leggi del paese.

Le aziende del settore sono a rischio: hanno visto i loro prezzi delle azioni scendere - quelli di Facebook del 2% e quelli di Twitter del 4% - forse perché potrebbero affrontare le "fauci negative" del calo dei ricavi e dell'aumento dei costi. Il potenziale aumento delle spese legali, dei risarcimenti e dei danni, dopo tutto, lascerebbe loro meno denaro da reinvestire nella crescita futura o da restituire agli investitori. Anche l'adozione di misure per sorvegliare in modo più proattivo i posti di polizia degli utenti aumenterebbe i costi - e potrebbe addirittura scoraggiare alcuni utenti, riducendo l'attività e abbassando le entrate pubblicitarie che i giganti sociali sono in grado di generare.