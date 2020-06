Bip digitalizza i cittadini del Comune di Milano

BIP, multinazionale della consulenza, e Comune di Milano hanno ufficialmente lanciato in data odierna “Porta Digitale”, il progetto nato per la digitalizzazione dei cittadini milanesi, e non solo.

Il progetto era stato anticipato lo scorso dicembre in occasione della presentazione al pubblico della nuova immagine del Gruppo BIP, occasione nella quale ha contestualmente comunicato nuove importanti sfide. Tra queste, l’ambizioso progetto ideato con e per il Comune di Milano, che BIP avvia ufficialmente oggi, in occasione della Milano Digital Week 2020.

Alessia Canfarini, Responsabile del Centro di Eccellenza Human Capital di BIP, e Roberta Cocco, Assessora a Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano, hanno quindi presentato oggi ‘Porta Digitale, la dodicesima porta della città di Milano’, che apre la strada alla digitalizzazione dei cittadini attraverso innovativi progetti educativi che hanno l’obiettivo di ridurre il digital divide, ossi a le barriere all’utilizzo di strumenti digitali, e far sì che le nuove tecnologie e i servizi ad esse connessi costituiscano realmente un fattore di sviluppo sociale.

Un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato.

L’evento si è svolto alla presenza anche di Paola Suardi, Segretario Generale Emit Feltrinelli, che ha portato la sua esperienza nell'ambito di sviluppo di progetti di educazione digitale.

Porta Digitale si propone di abbattere le barriere, le distanze e le differenze per creare una comunità di cittadini connessi e consapevoli, fornendo a tutti - senza limiti di accessibilità o di età - tra le altre cose, le competenze per beneficiare al meglio dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Famiglia e socialità, Mobilità e ambiente, Servizi al cittadino, Cultura e lavoro, Salute e sport, Sicurezza sono infatti alcuni dei temi oggetto dei diversi percorsi educativi progettati da BIP per i cittadini e che saranno erogati attraverso innovativi corsi di formazione online, mettendo a disposizione dell’amministrazione comunale, e di tutta la cittadinanza, know-how e tecnologia.

L’evento odierno è stato anche l’occasione di presentare le ‘Olimpiadi Digitali’, la competizione a cui sono chiamati a partecipare tutti i municipi della città.

Francesca Iannibelli, Innovation Strategist di BIP, ha presentato la dinamica di gamification progettata per stimolare la partecipazione e il coinvolgimento di cittadini e stakeholder coinvolti su diversi livelli di competizione.

“Grazie a BIP per essersi schierato al fianco del Comune di Milano per raggiungere insieme un obiettivo comune: far entrare la tecnologia nelle case dei milanesi, senza lasciare indietro nessuno. Ogni iniziativa di educazione digitale è per noi particolarmente preziosa, perché rappresenta un’azione concreta per ridurre il divario digitale che ancora resiste nella nostra città. Istituzioni e realtà private, unite, possono fare la differenza”, commenta Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale e Servizi Civici del Comune di Milano.

“Crediamo fermamente che il digitale possa essere uno strumento di inclusione”, aggiunge Alessia Canfarini, responsabile del Centro di Eccellenza Human Capital di BIP. “Siamo per questo motivo particolarmente orgogliosi della partnership con il Comune di Milano, con cui fin dall’inizio abbiamo condiviso l’impegno nell’offrire un continuo miglioramento dei servizi rivolti ai propri cittadini, attraverso progetti tecnologici e digitali”.