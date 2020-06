«il 5g farà fare un salto quantico agli smartphone»

«Il 5G è proprio un salto quantico per le comunicazioni umane. Non è una semplice evoluzione di qualcosa che c’è già. Cominciamo ad accorgercene, ma prestissimo sarà chiaro ed evidente a tutti»: Pier Giorgio Furcas, deputy general manager consumer business group di Huawei in Italia, è un signore che di smartphone sa veramente tutto. E gestisce un vero e proprio fenomeno tecnologico e commerciale mondiale che trova un’espressione ottimale: non soltanto la crescente diffusione degli smartphone della casa cinese, ma anche e soprattutto la ripresa della diffusione di questi apparati all’indomani della decisione di Google (imposta dal presidente americano Trump) di non fornire più i servizi Android al gruppo cinese, esattamente un anno fa.

Ebbene: a dodici mesi da una batosta che avrebbe tramortito chiunque, l’alternativa immediatamente attivata da Huawei, quella di far da sé con il proprio sistema operativo e la propria AppGallery, si è rivelata non solo efficace ma vincente, perché tiene in casa Huawei più valore di prima e soddisfa sempre più i clienti.

«Huawei ha fatto qualcosa di incredibile in così poco tempo – ha detto Furcas - altri avevano provato ma senza successo… noi in pochissimo tempo abbiamo reso immediatamente operativi i nostri Hms, Huawei Mobile Services, nati peraltro dieci anni fa, il servizio video Huawei Video ormai ricchiessimo di contenuti... e per quanto riguarda la musica, Huawei Music offre 50 milioni di tracce…».

E dunque oggi su quali cavalli vincenti puntate, almeno nel mercato italiano?

Direi che abbiamo una bella scuderia. Innanzitutto Huawei in tutto il mondo è sinonimo di 5G. E come dicevo all’inizio il 5G è un salto quantico per gli utilizzatori, di cui sia pure a macchia di leopardo si inizia a cogliere la straordinaria portata. Per esempio, a causa del lockdown connesso all’emergenza virus, si sta comprendendo meglio finalmente quanto siano importanti le connessioni a banda ultralarga, che oggi in Italia solo una minoranza dei cittadini fruisce su linea fissa. Il 5G è in questo senso una soluzione straordinaria. Quando mi chiedono cosa vuol dire passare da 4 a 5, spiego con un esempio. Immaginiamo di andare da Monza a Milano per fare una visita medica, e appena oltrepassato il confine del Comune di Milano ci accorgiamo che l’auto, connessa alla Rete 5G, viene presa in carico da una connessione predisposta dal Comune che l’accompagna in modalità di guida autonoma fino al parcheggio, senza ricerche affannose e senza code… Risultato: relax e tempo libero, meno incidenti, miglior gestione del traffico, più sicurezza.

Ma chissà quando ci arriveremo a questi risultati!

Noi di Huawei abbiamo e mettiamo a disposizione apparati e reti, poi occorre anche un contesto infrastrutturale che dipende da altri. Il 5G è veramente un salto quantico, lo ripeto, che va accompagnato da infrastrutture tutto attorno, a costituire un ecosistema funzionale alle nuove possibilità offerte da questa tecnologia. L’auto personale, come anche quella in sharing, farà parte dell’ecosistema della mobilità dell’utente finale. Ma a cambiare non sarà solo l’esperienza della mobilità.

Pensiamo alla telemedicina. Il primo intervento chirurgico ad una distanza di 3000 chilometri di distanza, con tecnologia Huawei, è stato già effettuato con successo. Pensiamo a cosa significa… E poi lo smart-working: implementato con serietà ed al di là dell’emergenza di questi giorni, l’esperimento forzato ci sta facendo vedere pregi e difetti del nostro vivere quotidiano e sta aprendo una nuova visione organizzativa alle persone ed alle aziende. Non a caso stiamo vendendo tantissimi tablet e pc. Non solo ultimi modelli, anche prodotti di magazzino. Del resto, prima la casa era prevalentemente il luogo dove si rientrava per cenare e dormire. Oggi in tanti si trovano chiusi in casa senza le necessarie attrezzature e se le procurano. E che dire dell’e-learning e della formazione a distanza? Fino a ieri era un fenomeno marginale, oggi è la regola, e si gioverà massimamente della banda ultralarga e quindi del 5G.

Intanto però, nella vostra scuderia di eccellenza, c’è anche altro che il 5G…

Be’, i nuovi modelli della linea P40 sono l’eccellenza della categoria sul fronte delle riprese fotografiche… Peraltro la qualità fotografica è il cavallo di battaglia di Huawei almeno dal 2016. Quando sono entrato in azienda, ho avuto la possibilità di lanciare un primo prodotto straordinario, il primo P9, in partnership con Leica. Il gruppo aveva già intuito la rilevanza della qualità fotografica, c’era già Facebook e stava decollando Istagram, e studiando le esigenze dei nostri clienti abbiamo forzato sulla qualità di ripresa offrendo modelli sempre più avanzati, il P10 poi il P20 il P30, fino ad arrivare al P40 e al P40 Pro+, dove siamo riusciti a mettere addirittura 5 fotocamere con 50 megapixel di potenza, con una capacità di risoluzione straordinaria anche in poca luce… capace di fare fotografie eccezionali che sarebbero alla portata solo di fotografi professionisti. è un tipo di tecnologia che veramente permette prestazioni eccellenti, professionali, anche agli inesperti…

E, scusi, com’è possibile?

è possibile perché Huawei è stata prima azienda a inserire l’Intelligenza Artificiale in uno smartphone. Il sistema tratta tutti i dati che rileva dai sensori per rendere quella foto la migliore possibile e corregge gli errori. Il nostro cliente vuol fare molte foto e quindi non ha tempo per curare personalmente inquadratura ed esposizione. Ha la necessità di immortalare qualsiasi tipo di momento…in un momento.

Per gli appassionati del genere, qualche dato tecnico me lo ricorda?

La serie P40 ha un sensore mai prima installato su un dispositivo mobile e il modello P40 Pro+ con 2 delle sue 5 fotocamere deputate allo zoom, di cui una telescopica, arriva a un ingrandimento di 100x che non ha rivali, tanto che il sito benchmark per gli standard tecnologici della telefonia, Dxomark, ha assegnato a P40 Pro il voto più alto in assoluto rispetto a quelli sul mercato.

Ma quanto puntate sul design, oltre che sul contenuto tecnologico?

Molto! Noi siamo un’azienda cinese, e dunque uno dei nostri obiettivi, insieme con la crescita delle quote di mercato, dei ricavi e dei profitti, era anche quello di modificare la percezione del brand, alla ricerca di un upgrade che rendesse giustizia all’oggettiva qualità del design. Quindi non solo la logica consueta del value for money, ma anche qualcosa di più.

E oggi come sta andando la linea P40?

Il P40 Lite, appena lanciato, nella prima settimana è risultato il quinto prodotto più venduto … in una settimana aver già raggiunto la quinta posizione dietro Samsung e iPhone è un risultato eccezionale. Per noi era un test, per gli altri è una gran preoccupazione…

Quanto piacciono le componenti in ceramica?

È una parte importante del nostro design, e poi la ceramica ha caratteristiche strutturali che possono rendere lo smartphone molto appetibile dall’utente, riscalda molto meno, agevola la carica wireless…

E come siete messi con i vostri modelli sul delicato fronte della cybersecurity?

Be’, adottiamo le migliori soluzioni di cybersecurity offerte dalla tecnologia. Per noi è un tema cruciale, molto delicato. Pensi che per inserire una App nella nostra App Gallery, uno sviluppatore deve superare 4 successivi livelli di controllo per dare all’utente finale la certezza che l’utilizzo di quell’app è perfettamente sicuro dal punto di vista dei dati. Offrire la massima sicurezza è per noi un imperativo categorico.

Tiriamo le somme: quanto costano queste meraviglie tecnologiche?

Per il P40, che è già uno smartphone dalle ottime performance, si spendono 799 euro. Il P40ProPlus costa poco più di 1049. Competitivi anche nei prezzi.