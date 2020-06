Emergenza liquidità, per i professionisti un primo plafond di 15 milioni di eur

Corsia preferenziale per l’accesso al credito dei liberi professionisti che possono richiedere – anche attraverso la piattaforma digitale BeProf - prestiti fino a 50 mila euro, con durata sino a 60 mesi con un preammortamento di un anno. Per le professioni sanitarie, medici di medicina generale e odontoiatri, il finanziamento può arrivare sino a 100 mila euro. Il Gruppo Igea Banca e Fidiprof, il confidi di Confprofessioni, hanno formalizzato un accordo che stanzia un primo plafond di 15 milioni di euro per interventi di liquidità a favore dei liberi professionisti, per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Su impulso della Confederazione guidata da Gaetano Stella e della bilateralità del settore, sono state infatti mobilitate nuove risorse per sostenere il settore professionale colpito dalla crisi. E sarà Fidiprof, soggetto garante autorizzato dal Mediocredito Centrale - MCC, a gestire direttamente il merito creditizio dei propri soci professionisti, che potranno così ottenere una garanzia massima possibile, con la facoltà di rimborsare le rate ordinarie del prestito trascorsi 12 mesi dall’erogazione del finanziamento.

«Rispetto al decreto liquidità, varato dal Governo, il programma di finanziamenti messo a punto da Fidiprof e dal Gruppo Igea Banca è immediatamente operativo con grande flessibilità, perché attinge alle risorse proprie del sistema confederale», sostiene Ezio Maria Reggiani, presidente di Fidiprof. «L’emergenza epidemiologica da Covid – 19 ci ha infatti spinto a rimodulare le linee di finanziamento, già in essere, con un nuovo prodotto calibrato sulle specifiche esigenze dei liberi professionisti, per far fronte alla crisi di liquidità che in queste settimane ha investito gli studi professionali».

«Siamo una banca innovativa e digitale, vicina al mondo delle imprese e delle professioni, sviluppando prodotti e processi sempre nuovi», afferma Luigi Tagliaferro, direttore del distretto digitale di Igea Banca. «La partnership con Fidiprof è fondamentale per la nostra mission di sostenitori dell’economia reale in questo momento di difficoltà e guardando al futuro con ottimismo».

LINEE STRAORDIARIE DI FINANZIAMENTO PER LIQUIDITA' COVID-19

Fidiprof è una società cooperativa di garanzia fidi riconosciuta quale Soggetto Garante Autorizzato, c.d. Confidi Rating, da parte del Mediocredito Centrale - MCC. La Garanzia di Fidiprof favorisce il finanziamento da parte di Igea Banca al libero Professionista (o a società ad esso collegata). Il rilascio della Garanzia comporta l’assunzione, da parte di Fidiprof, dell’obbligazione di pagare alla Banca, a sua semplice richiesta, l’importo che risulti dovuto a seguito dell’insolvenza del soggetto finanziato. I Confidi operano con scopi mutualistici nei confronti dei propri soci e, per legge, la quota sociale minima è di 250 euro.



PER TUTTI I LIBERI PROFESSIONISTI:

• Fino a un massimo di 50.000 euro

• Durata fino a 60 mesi + 12 mesi di preammortamento (per ogni tipologia

di finanziamento e di durata)



PER PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOIATRI (ANDI) E MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG):

• Fino a un massimo di 100.000 euro

• Durata fino a 60 mesi + 12 mesi di preammortamento (per ogni tipologia di finanziamento e di durata)



Maggiori informazioni: www.fidiprof.it – fidiprof@confprofessioni.eu app: BeProf