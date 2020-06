C piace/la mossa di Unipol anticipa il governo Non ci piace/autostrade il beau geste ...dalla parte economica

CI piace/la mossa di Unipol anticipa il governo

La compagnia leader del ramo auto regala un bonus di un mese ai suoi assicurati bloccati dal lockdown

Non che nel grigio mondo delle assicurazioni sia facile trovare veri diamanti. Però stavolta l’Unipol – leader nazionale del ramo auto e compagnia apostata da quasi sei anni dall’associazione di categoria, l’Ania – ha fatto una bella mossa. Appena scattato il lockdown in seguito all’epidemia da coronavirus, ha deciso di regalare un mese di polizza RcAuto ai suoi assicurati, con un bonus. In pratica, le polizze in corso scadranno un mese più tardi. Un gesto concreto, di un notevole valore: circa 300 milioni di euro, se si prende per buono il valore medio mensile di una polizza, circa 33 euro.

Nel frattempo, un emendamento del governo, scritto si direbbe con mano incerta, ha introdotto, per le compagnie, la possibilità di sospendere, fino al 31 luglio, l’RC su auto o moto in corso di validità, allungando così la durata della stessa per un periodo pari ai giorni di interruzione. Allo stato attuale, non sono state però definite né le modalità né le procedure con cui fare richiesta alla compagnia assicurativa. E comunque la sospensione viene prevista con modalità strane: sarà possibile solo a vantaggio di chi può ricoverare l’auto in un box privato o comunque non in strada…

Successivamente, l’Ania ha fatto sapere che, pur nella loro autonomia, le compagnie associate sono pronte a impegnarsi per «restituire alla collettività il beneficio derivante dal calo della frequenza dei sinistri». È una bella notizia! L’auspicio è che all’enunciato seguano presto fatti concreti. Ma stavolta il primato della anteriorità e della spontaneità concreta l’ha vinto l’Unipol (nella foto, il presidente Pierluigi Stefanini).