Ryanair accusa: aiuti di stato alle compagnie di bandiera

Le compagnie aeree europee di bandiera potranno beneficiare «di oltre 30 miliardi di euro derivanti da aiuti di Stato illegali, che rappresentano una violazione di entrambe le normative Ue sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza». È l’accusa dell’amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary. Nei giorni scorsi l’ad di Ryanair ha annunciato l’intenzione di intraprendere un'azione legale contro il pacchetto di salvataggio statale da 9 miliardi di euro per Lufthansa deciso dal governo di Berlino, perché consentirebbero alla compagnia di bandiera tedesca di ridurre i prezzi, falsando la concorrenza. O'Leary ha anche accusato il governo britannico di aver gestito male la crisi del coronavirus, descrivendo l'introduzione dell'obbligo di quarantena di due settimane per chi arriva dall'estero come una misura «senza senso e impossibile da attuare». L’esecutivo di Londra, secondo O’Leary, non avrebbe idea di come affrontare la situazione, applicando una serie di regole che non risolvono i problemi del settore, ma tendono ad aggravarli. Ryanair dovrebbe tagliare il 15% del personale, e stima di poter già riprendere il 40% complessivo dei voli entro luglio.

Ma secondo quanto emerso da rilevazioni condotte nel Regno Unito, Ryanair, sarebbe la compagnia meno efficiente nella gestione dei rimborsi per i voli cancellati a causa della pandemia. L’80% dei clienti sarebbe ancora in attesa di riceverli, mentre British Airways rispetterebbe le tempistiche corrette per le compensazioni ai viaggiatori in quasi 8 casi su 10, come emerso da un sondaggio della società britannica Which?. Ryanair è stata inoltre accusata di confondere i propri clienti, dati i numerosi cambiamenti che ha apportato al proprio sistema di rimborso. Nonostante il vettore avesse assicurato ai passeggeri che avrebbero presto ricevuto indietro quanto pagato prima della crisi, molti clienti hanno lamentato complicazioni tecniche; Ryanair avrebbe perfino tentato di imporre l'accettazione di un buono per altri voli a chi aveva invece richiesto esplicitamente un rimborso, come emerso dall’indagine di Which?.