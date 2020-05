La fase due è arrivata e tutti noi dobbiamo essere pronti a fronteggiare un nuovo cambiamento nel giro di pochi mesi. Siamo passati dalla inconsapevolezza verso la grande libertà di movimento e di relazioni che avevamo, a una reclusione forzata, per poi tornare – auspicabilmente - a uno stato di semilibertà.

E le aziende? Molte, già prima del lockdown, avevano organizzato sistemi di smart working, ma ora hanno dovuto accelerare e in parallelo gestire le emergenze, per altre il lavoro da casa non è applicabile. In un clima di forte incertezza, in cui non possiamo prevedere cosa accadrà nell’anno in corso, dato che dipende da variabili indipendenti come i tempi di arrivo del vaccino e la durata dell’emergenza sanitaria, nonché dal susseguirsi delle decisioni del Governo, bisognerà ripianificare le attività ed i piani di sviluppo.

Intanto l’attenzione va alla liquidità, alla gestione dei flussi finanziari, al tentativo di non interrompere i cicli di investimento. Ma si ripartirà, con esigenze nuove e con una profonda revisione dei processi a livello di approvvigionamento, logistica, produzione di beni e servizi, distribuzione, e gestione del capitale umano. Il distanziamento sociale porterà inevitabilmente a immaginare nuovi spazi e nuove modalità di rapporto nei luoghi di lavoro, ma anche negli spostamenti. Gli imprenditori italiani sono quelli che sono ripartiti il giorno dopo che il terremoto gli ha distrutto i siti di produzione, che hanno tenuto duro nei cicli di crisi del petrolio, del crollo dei mercati finanziari.

Dalle banche al fintech: per le imprese sarà fondamentale adottare un approccio verso i mercati finanziari

Banche e operatori finanziari devono stare al loro fianco, dando risposte immediate e innovative. Forse questa è la sfida più attuale. Le aziende si dovranno ritrovare più digitali, più tecnologiche e dovranno innovare anche nei campi e nelle attività più tradizionali. Un approccio nuovo che dovrà tenere in maggior conto anche l’esigenza di un ambiente più pulito, abbiamo visto come l’inquinamento enfatizzi la diffusione delle epidemie. Nel rinnovamento ci dovrà sempre essere grande attenzione all’elemento umano. La forza lavoro rischia di essere sostituita dalla tecnologia in alcuni ambiti e quindi servono trasformazioni professionali importanti per evitare tensioni sociali. Ma le aziende nuove devono poter disporre di infrastrutture adeguate, reti, collegamenti e anche di una pubblica amministrazione de-burocratizzata.

Ci riuscirà? Su questo devono convergere capitali pubblici e privati. Tornando alle imprese, sarà fondamentale un nuovo approccio verso i mercati finanziari. Le fintech possono svolgere un ruolo importante ma il ruolo vero che dovrà essere potenziato è quello dei fondi che investono nel capitale di rischio e di debito delle imprese non quotate e quindi del private capital in tutte le sue sfaccettature. Se non garantiamo più canali di finanziamento tra loro complementari che vanno dal sistema bancario al sistema della finanza alternativa, non diamo prontamente una corretta risposta a chi ha bisogno di capitali di breve e brevissimo ma anche di lungo termine per ricostruirsi e aiutare a ricostruire il Paese.

*Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Liuc di Castellanza. è anche direttore generale dell’Aifi (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt)