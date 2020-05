Non sarebbe ora di riportare la Borsa nell'area euro?

Riuscirà l’Italia a non affogare nel mare dei suoi debiti? Difficile dirlo oggi, nel cuore di un’emergenza che, in termini finanziari, si traduce nel probabile aumento del debito pubblico al 150-160 per cento del prodotto interno lordo, un macigno che non ci schiaccerà solo grazie alle robuste spalle della Bce. Quel che sappiamo, però, è che per evitare il naufragio, è tra le altre cose necessario garantire la liquidità del mercato secondario del debito per consentire agli operatori, italiani ma non solo, di comprare o vendere i titoli.

Questa possibilità è garantita da una delle poche (forse l’unica) eccellenza italiana in materia finanziaria: l’Mts, il mercato telematico dei titoli di Stato, il più importante mercato regolamentato europeo per la negoziazione all’ingrosso di titoli di stato. Esso è completamente automatizzato e gestisce non solo il mercato dei titoli italiani, ma anche quello di altri 19 debiti pubblici europei nonché di Israele. Un’eccellenza che raduna 500 operatori attivi e 100 miliardi di euro di scambi giornalieri.

Secondo alcuni studi attraverso Mts passerebbero addirittura il 70-80% degli scambi sui titoli di Stato italiani effettuati sui mercati secondari regolamentari. Il condizionale è d’obbligo perché Il London Stock Exchange, che ne ha acquisito il controllo nel 2007 al momento dell’acquisto di Borsa Italiana, non pubblica il dato. Ma è risaputo che sia Mts che Borsa italiana nel suo complesso rappresentano voci rilevanti (almeno un terzo, probabilmente di più) dei profitti della Borsa inglese. Anche in questi momenti difficili, per giunta, l’Mts dà prova della sua vitalità.

Attraverso Mts passerebbero addirittura il 70-80% degli scambi di titoli di Stato italiani effettuati sui mercati secondari regolamentati

A marzo è stato infatti lanciato Mts Depo, un nuovo mercato per i depositi interbancari che opererà su piattaforma Sia garantendo, sotto la supervisione di Banca d’Italia, più efficienza e fluidità al sistema bancario. Continua così una storia di successo iniziata nel 1988, ma che poteva già allora contare sull’esperienza di un pool di tesorieri delle grandi banche che aveva dato vita ad un circuito informale di scambi sui titoli di Stato nostrani. Bastano questi dati per dare un’idea dell’importanza di questa infrastruttura chiave per il mercato secondario, necessario per garantire la liquidazione degli stock sempre più robusti dei grandi investitori, sia gli istituzionali che i traders italiani e non che trattano partite milionarie.

Non stupisce perciò che lo Stato abbia sollevato da tempo la golden share per vigilare sul futuro di Borsa Italiana e, di riflesso, sull’Mts, oggi controllata (per una sciagurata scelta del 2007) dal London Stock Exchange che ne rilevò il controllo dalle banche italiane cui il Tesoro aveva a suo tempo ceduto la proprietà dell’intera piazza finanziaria per una manciata di lenticchie (158 5 miliardi delle vecchie lire). Stupisce però che, dopo la levata di scudi iniziale, non se ne sappia più nulla.

Nel frattempo il mondo si muove. Lse si è lanciata nell’acquisizione di Refinitiv, la società di gestione dei dati di Thomson Reuters che, tra l’altro, possiede Tradeweb, una piattaforma concorrente di Mts. Fiutando l’affare si è fatto sotto Euronext, che riunisce la Borsa di Parigi e di Amsterdam, che non fa mistero del suo interesse per Borsa Italiana che controlla, oltre all’Mts, anche la Cassa di Compensazione e Garanzia oltre al Monte Titoli. Ovvero l’intera infrastruttura che assicura all’Italia liquidità e sovranità finanziaria.

Insomma, sta per suonare l’ora delle scelte: o ci si muove per favorire il ritorno della Borsa Italiana nell’area euro (magari facendo valere i nostri punti di forza) oppure lasciare che, passo dopo passo, gli attuali proprietari possano svuotare l’asset per concentrare gli affari altrove.

* L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'italia