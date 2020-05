EasyJet, l'ora dei tagli: fino al 30% della forza lavoro, circa 4500 posti

EasyJet taglia la propria forza lavoro fino al 30% a causa della pandemia. Il vettore inglese non ha pubblicato alcun numero, ma a conti fatti la compagnia aerea dovrebbe tagliare fino a 4.500 posti di lavoro a tempo pieno. EasyJet è l'ultima di una lunga lista di compagnie aeree obbligate ad applicare tagli sul personale e sul numero di aerei: il settore dei trasporti aerei è infatti tra i più colpiti dalle conseguenze delle restrizioni sugli spostamenti imposte durante la crisi del coronavirus. Il vettore ha recentemente annunciato che si aspetta di riprendere i voli il 15 giugno, concentrandosi inizialmente sui voli nazionali in Gran Bretagna e Francia. La flotta è stata completamente bloccata il 30 marzo. «Ci aspettiamo che la domanda si sviluppi lentamente, tornando ai livelli del 2019 solo tra circa tre anni. Le indicazioni della domanda per l'estate 2020 stanno migliorando, anche se da una base bassa», ha spiegato l'amministratore delegato Johan Lundgren. EasyJet ha spiegato che prevede di ridurre la sua flotta di una cinquantina di aerei.

In un’intervista al Corriere della Sera, Lundgren ha affermato che «I tre miliardi per rilanciare Alitalia rischiano di distorcere il mercato. Non discuto la nazionalizzazione. Ma il supporto deve essere disponibile per tutti, altrimenti si genera una distorsione. Gli aiuti stanziati in Europa rischiano di andare a vettori inefficienti. L'Italia è uno dei mercati principali per easyJet: da voi abbiamo dipendenti, trasportiamo quasi gli stessi passeggeri di Alitalia, diamo il nostro contributo al Paese. Ritengo inaccettabile che si aiuti solo un'aviolinea». Per l’ad di EasyJet «La ripresa sarà graduale: prima con voli domestici, poi continentali. Aumentano le prenotazioni, ma soprattutto le ricerche via web, in particolare sull'Italia, per le vacanze estive. Ci aspettiamo che l'obbligo di distanziamento finisca il 15 giugno perché è quello che sostengono le evidenze mediche e le raccomandazioni di Easa e Icao. È impossibile per le compagnie operare potendo vendere soltanto un terzo dei sedili» ha aggiunto Lundgren.