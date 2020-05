Ma sì, quando finirà il “confinément” e le aziende, tutte non solo quelle della filiera agro-alimentare e della logistica, potranno riaprire uffici fabbriche e cantieri (come ha promesso Macron nel suo quarto, attesissimo e apprezzatissimo discorso alla nazione il lunedì di Pasqua), allora forse sarà utile – per la salute delle stesse aziende, per il benessere dei lavoratori, per la tenuta dell’apparato produttivo e la ricrescita del Pil, la ricchezza nazionale – lavorare un po’ di più, mettere da parte le 35 ore e pensare magari a qualche sabato lavorativo come ha chiesto il presidente del Medef, la Confindustria francese, facendosi quasi insultare dai sindacati (“Basta con questa retorica lacrime e sangue per uscire dalla crisi” ha protestato la pur moderata Cfdt, equivalente alla nostra Cisl, mentre il sindacato dei quadri gli ha ricordato che la vera emergenza non è il temps de travail ma l’esistenza stessa dei posti di lavoro nel mondo post-Coronavirus).

Ma ora, mentre il virus corre e mezzo milione di imprese (grandi e piccole) hanno chiesto lo chomage partiel, la cassa integrazione, per otto milioni di dipendenti (un terzo degli occupati pari a uno stock di 2,5 miliardi di ore lavorate e un esborso mensile di circa 20 miliardi di euro), che cosa si può fare per riempire in modo proficuo questo temps du travail pensando di farlo fruttare in futuro, quasi un investimento per la ripresa che, prima o poi, verrà? Certo, il panorama dei cassintegrati francesi (che percepiscono il 70% del salario netto, l’84% al lordo delle tasse, ed è pagato per due terzi dallo Stato e per un terzo dall’Unedic, l’assicurazione creata negli anni ’50 dal generale De Gaulle e gestita paritariamente dalle parti sociali, imprese e sindacato) è abbastanza variegato (come in Italia, del resto). Ci sono quelli che, su richiesta del padrone (soprattutto nelle piccole aziende) restano al loro posto per evitare licenziamenti e mobbing (e qui la parola passa agli ispettori del lavoro). Ci sono quelli che, legalmente, vengono “prestati” (si chiama, infatti, prête de main d’ouvre ed è regolato precisamente dal Code du Travail) da un’azienda che denuncia esuberi a un’altra che, invece, ne ha bisogno (facciamo un esempio: la catena di negozi d’abbigliamento Zara, chiusa per decreto nel periodo dell’epidemia, ha prestato cassiere commesse e addetti alle ai supermercati Monoprix rimasti aperte). E ci sono anche quelli che restano a casa a far niente. Allora, quale migliore occasione per utilizzare questo periodo di chomage partiel per affinare le proprie competenze, imparare un nuovo mestiere, insomma per formarsi, magari utilizzando il proprio Cpf, Cont personel de formation, che consente di frequentare corsi on-line a spese dell’azienda (con il contributo pubblico della Cassa Depositi e Prestiti)? Tocca alle aziende fare il primo passo, spingere i lavoratori in chomage partiel a impiegare proficuamente il tempo della cassa integrazione per formarsi. Lo ha ricordato la stessa ministra del lavoro, Muriel Penicaud, che essendo stata responsabile del personale alla Danone prima di arrivare a Matignon, sede del governo, conosce bene le dinamiche aziendali.

Ma al di là delle sue competenze professionali, madame Penicaud ha usato per convincere le imprese argomenti più convincenti: il Fonds national de l’emploi (Fne-Formation) che finanzia gli interventi formativi e consente la realizzazione di piani e processi anche di e-learning, fondamentali nel periodo di confinément, su misura (cioè pensati sui bisogni delle aziende e dei lavoratori) in collaborazione con i Pôle emploi, gli uffici del lavoro sul territorio. In realtà questo fondo, creato anch’esso negli anni ’50 con il generale De Gaulle, vero patron del welfare francese (che qui ha il nome più suggestivo di Etat providence), era stato pensato per sostenere, con lo strumento della formazione, le riduzioni d’orario e i prepensionamenti. La crisi Coronavirus ha allargato lo spazio d’azione. «Quel che conta» ha fatto sapere la ministra «è che si tratti di veri progetti formativi che si riveleranno utili quando l’epidemia sarà finita e l’apparato produttivo si rimetterà in moto». Insomma, un investimento sul futuro. E per questo, per spingere le aziende a utilizzare il fondo Fne-Formation, lo Stato è pronti a farsi carico dei costi fatturati dalle tante società che operano nel settore della formazione professionale (sono migliaia, certificate dal ministero e ciascuna con il suo bouquet didattico). Un investimento sul futuro come si diceva prima. Anzi «un modo per guadagnare tempo» per dirla con le parole di Benoit Serre, vicepresidente dell’Associazione nazionale dei direttori del personale.