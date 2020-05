Wolkswagen rilancia sull’auto elettrica:pronta doppia operazione in Cina

Wolkswagen rilancia sull’auto elettrica con una doppia operazione in Cina che, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco “Handelsblatt” e dall’agenzia Reuters, dovrebbero essere discusse dal consiglio di vigilanza nella giornata di domani, 28 maggio. Il gruppo di Wolfsburg starebbe per acquisire il 50% di Anhui Jianghuai Automobile, casa madre dell’azienda di auto elettriche Jac Motors, e la quota di controllo di di Guoxuan High-Tech, società cinese che produce batterie per autovetture alimentate a energia elettrica. Si tratterebbe del primo acquisto della proprietà diretta di un produttore di batterie cinese da parte di un investitore straniero, mentre l'anno scorso il competitor americano Tesla è diventata la prima casa automobilistica straniera a possedere interamente un impianto automobilistico in Cina. Il gruppo non ha voluto commentare le indiscrezioni, ma un portavoce ha dichiarato: «Volkswagen continua a essere costantemente alla ricerca di modi per rafforzare e approfondire le relazioni con i partner cinesi. In questo contesto, esamineremo le possibili opzioni insieme a tutti i soggetti coinvolti per garantire il successo a lungo termine in Cina». Anhui Jianghuai Automobile è di proprietà al 100% del governo cinese e detiene una partecipazione del 25 per cento in Jac.