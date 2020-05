Ryanair scommette su un’estate con metà viaggiatori

Ryanair ha ammesso nel suo rapporto sui guadagni dell'intero anno in corso che si aspetta la metà del solito numero di passeggeri per quest'estate, ma ha aggiunto che le misure di emergenza della compagnia aerea irlandese potrebbero frenare il panico. Con il coronavirus che ha trasformato la prospettiva del viaggio da eccitante a inquietante, le azioni delle compagnie aeree sono ora scese di circa il 50%. E anche se Ryanair ha annunciato un profitto di 1,1 miliardi di dollari per i 12 mesi che terminano a marzo, il suo futuro sembrava inizialmente cupo: la compagnia aerea ha previsto una perdita per questo trimestre, e non ha nemmeno cercato di prevedere quanto male potrebbe andare quest'anno.

La compagnia ha appena ottenuto un prestito sostenuto dal governo britannico che aumenterà la sua liquidità fino a quasi 4,5 miliardi di dollari. E nonostante che la sua liquidità settimanale, anch'essa tagliata, è passata da oltre 200 milioni di dollari a marzo a soli 65 milioni di dollari, la compagnia dovrebbe essere in grado di andare avanti ancora per un po' di tempo.

Alcuni operatori di viaggio hanno offerto ai loro clienti rimborsi completi in nome delle buone PR, anche se la cosa costerà loro milioni. Ma la cura della reputazione non è mai stata una priorità per Ryanair e per il suo famoso e combattivo Ceo, che sostiene che i passeggeri si preoccupano solo di tariffe economiche e servizi affidabili. Ma dopo aver ricevuto di recente una multa per non aver rimborsato i clienti e aver tagliato 3.000 posti di lavoro, potrebbe essere in procinto di ricevere un brusco risveglio...