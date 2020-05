La Russia: non permetteremo agli Usa di privatizzare la Luna

La Russia non lascerà che gli Stati Uniti privatizzino la Luna. Lo ha affermato il direttore generale dell’agenzia spaziale russa Roscosmos all’emittente radiofonica “Komsomolskaja Pravda”. Dmitrij Rogozin, secondo cui agire in tal senso sarebbe una «violazione del diritto internazionale». Rogozin si riferiva alle ultime mosse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che all'inizio di aprile ha firmato un decreto che conferisce alle aziende statunitensi il diritto di impegnarsi nelle attività di esplorazione commerciale e nello sfruttamento delle risorse spaziali. Gli Stati Uniti dovrebbero negoziare accordi che prevedono attività di estrazione lunare con altri paesi entro sei mesi. Roscosmos ha definito i piani degli Stati Uniti aggressivi e lesivi della cooperazione globale. Secondo indiscrezioni dei giorni scorsi, l'amministrazione Trump starebbe redigendo un nuovo accordo internazionale sulle attività di estrazione lunare, e intenderebbe invitare il Canada, il Giappone, l'Unione europea e gli Emirati Arabi Uniti ad aderirvi. Rogozin ha paragonato tali piani all'invasione dell'Iraq e dell'Afghanistan, ricordando che in queste due occasioni gli Stati Uniti non hanno coordinato le loro operazioni militari con le Nazioni Unite. Rogozin ha anche annunciato che la Russia il prossimo anno effettuerà una missione lunare senza equipaggio. La prima navicella spaziale ad atterrare sulla superficie della Luna dal 1976 sarebbe quindi russa.