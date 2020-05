Expedia paga il prezzo del Covid e crolla in Borsa

Il fatturato del primo trimestre di Expedia è sceso del 15% - il primo calo annuale in otto anni - mentre gli aspiranti vacanzieri hanno accantonato i loro piani di viaggio a causa del coronavirus, mettendo a repentaglio sia gli alloggi che le vendite aeree. E mentre una perdita nel primo trimestre non è una novità per un'azienda che fa il suo grande business nei mesi estivi, l'entità di tale perdita - sei volte superiore a quella di un anno fa - lo è stata di gran lunga.

Come la maggior parte dell'industria dei viaggi, Expedia sta sopportando duramente il peso del coronavirus. Già a febbraio, prima che la pandemia prendesse il sopravvento, l'azienda ha annunciato che avrebbe tagliato 3.000 posti di lavoro per risparmiare sui costi. E a marzo aveva rivelato che stava raccogliendo 3,2 miliardi di dollari - per lo più attraverso il debito - per rafforzare la sua posizione finanziaria per i mesi turbolenti a venire.

Il lato positivo è che, nelle ultime settimane, l'azienda ha dichiarato di aver visto un aumento delle prenotazioni, dato che i governi stanno gradualmente allentando le restrizioni di blocco. Ciò è dovuto principalmente all'attività di Vrbo, l'azienda che si occupa di affitti per le vacanze, poiché i viaggiatori scelgono di affittare vicino a casa piuttosto che prenotare alberghi più lontani. Potrebbe anche essere un feedback positivo per la rivale di Vrbo, Airbnb, che ha dovuto attingere a un nuovo investimento di un miliardo di dollari per mantenere il proprio business.

Expedia ha avuto compagnia giovedì: il rivenditore di elettronica di consumo Best Buy ha riferito che i suoi guadagni del primo trimestre sono scesi del 40%. Questo nonostante un'impennata degli acquisti in un primo momento pandemico in cui i clienti hanno messo a posto i loro uffici, e nonostante il raddoppio delle vendite online dopo che l'azienda ha chiuso i suoi negozi fisici. Best Buy ha iniziato a riaprire alcuni di questi negozi, ma resta da vedere quanti dei 50.000 dipendenti che l'azienda ha licenziato in aprile saranno necessari per gestirli.