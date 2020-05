Buffet tranquillizza: “Gli Usa possono indebitarsi a volontà”

Il Tesoro degli Stati Uniti sta prendendo in prestito 3.000 miliardi di dollari in tre mesi per pagare la risposta alla pandemia, una somma record che supera di gran lunga i 1.800 miliardi di dollari presi in prestito nel 2009 durante la crisi finanziaria. Il debito sarà venduto in obbligazioni a una varietà di investitori stranieri e nazionali.

All'assemblea annuale degli azionisti del Berkshire Hathaway del 2020, che sabato scorso è stata chiusa al pubblico a causa di Covid-19 ma che è andata in digitale su Yahoo Finance, l'investitore miliardario Warren Buffett ha spiegato in termini semplici perché gli Stati Uniti non saranno mai inadempienti sul loro debito.

Quando un azionista preoccupato gli ha chiesto se c'era un rischio, ha iniziato con un "no": "Se stampate le obbligazioni nella vostra valuta, la questione è cosa succede alla valuta", ha detto Buffett. "Ma tu non sei mai inadempiente. Gli Stati Uniti sono stati furbi a emettere il loro debito nella propria valuta. Altri paesi non lo fanno”, ha sottolineato Buffett. "L'Argentina ora ha un problema perché il debito non è nella loro valuta, e molti paesi hanno avuto questo problema", ha detto. "E molti paesi competenti avranno questo problema in futuro".

Nel corso degli anni, molti si sono preoccupati per il crescente debito nazionale, poiché i tagli alle tasse e alla spesa hanno creato un divario sempre più ampio tra entrate e uscite. Ma nella sua spiegazione, Buffett ha evidenziato le distinzioni che rendono il Tesoro degli Stati Uniti molto diverso dal suo libretto degli assegni personale. Essenzialmente: il governo possiede la macchina da stampa per pagare il denaro ai detentori del suo debito. "È molto doloroso essere debitori di denaro nella valuta di qualcun altro", ha detto Buffett. "Se potessi emettere una valuta Buffett dollari, e avessi una macchina da stampa e potessi prendere in prestito del denaro, non sarei mai inadempiente". Questo è un ritornello comune della Teoria Monetaria Moderna e del presidente della Fed Alan Greenspan, che una volta ha detto qualcosa di simile: "Gli Stati Uniti possono pagare qualsiasi debito che hanno, perché possiamo sempre stampare denaro per farlo. Quindi non c'è nessuna probabilità di default".

La principale preoccupazione per la stampa di denaro solo per pagare i debiti è dunque solo quella di generare inflazione: “Sì, quello che si finisce per ottenere in termini di potere d'acquisto può essere in dubbio", ha detto Buffett. Ma che gli Stati Uniti possono pagare tutti i debiti in dollari che devono, non è in dubbio. L'oracolo di Omaha ha osservato quando Standard & Poor's ha declassato il rating di credito degli Stati Uniti nel 2011: “Per me non aveva senso", ha detto. "Come si possa considerare qualsiasi società come più forte di una persona che può stampare i soldi per pagarti, non lo capisco proprio. Quindi non preoccupatevi del fatto che il governo sia inadempiente. Penso che sia un po' folle, per inciso... avere questi limiti sul debito", ha aggiunto. "E poi il governo si è fermato, discutendo se aumentare i limiti o no. Ma ora, aumenteremo i limiti del debito. Il trucco è continuare a prendere in prestito la propria moneta".