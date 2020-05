Alibaba vola sui conti e scivola in Borsa a causa di Xi Jiping

Il gigante dell'e-commerce Alibaba ha mostrato il suo sorriso da marchio di fabbrica dopo aver riportato risultati migliori del previsto alla fine della scorsa settimana - per poi capovolgere di nuovo quel sorriso quando il prezzo delle azioni è sceso del 4%. Perché quest’altalena? Con il blocco dei coronavirus che incoraggia un maggior numero di persone a fare acquisti online per l'essenziale, il fatturato della società cinese è aumentato del 22% nei primi tre mesi dell'anno. E mentre le interruzioni della catena di fornitura hanno colpito alcuni dei suoi venditori, Alibaba ha dichiarato di aver visto una costante ripresa da marzo. D'altra parte, la definizione di "ripresa" di Alibaba è probabilmente diversa da quella della maggior parte delle altre aziende: solo nell'ultimo anno è stato possibile far fluire sulla sua piattaforma un valore record di mille miliardi di dollari di merce. Ma prima o poi, anche Alibaba avrà dei problemi: i grandi investimenti dell'azienda in azioni, come la società Lyft, che fa il ride-hailing, e la piattaforma cinese di social media Weibo, sono andati in crisi a causa del crollo del mercato indotto dal coronavirus. Il suo profitto trimestrale sarebbe aumentato dell'11% se non fosse stato per quelle perdite, ma, così com'era, quel profitto è sceso di quasi il 90%.

Quindi, nonostante i risultati migliori del previsto, le azioni Alibaba quotate a Hong Kong sono scese di quasi il 4%. Hanno risentito dell’annuncio del leader cinese Xi Jinping che una legge sulla sicurezza nazionale sarebbe stata imposta alla città, limitandone la libertà. La mossa - che potrebbe scatenare sia una nuova ondata di proteste che un'esplosione di tensioni con gli Stati Uniti - ha fatto sì che tutta la Borsa di Hong Kong crollasse. Il presidente Usa ha già minacciato di vendicarsi se la Cina andrà avanti con la legge, alimentando già le tensioni tra le due superpotenze. Proprio mercoledì scorso, per esempio, il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che impedirebbe alle aziende cinesi di quotarsi nelle borse statunitensi - e si spingerebbe fino a escludere quelle esistenti, come le aziende tecnologiche cinesi Baidu e, indovinate un po', Alibaba.