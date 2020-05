Come mangiano gli italiani in quarantena

A un mese di distanza dall’avvio delle misure più restrittive per combattere l’emergenza Covid-19, Deliveroo ha fatto il punto sulle preferenze degli italiani in termini di cucine, piatti e trend nel cibo a domicilio. A livello geografico la città che più di ogni altra ha fatto ricorso a Deliveroo è stata Milano, davanti a Roma, Cagliari, Firenze e Bologna. Seguono Bolzano, Monza, Bergamo, Busto Arsizio e Modena. Tendenzialmente si preferisce ordinare il fine settimane, con preferenza in primis per la giornata di sabato, seguito dalla domenica e dal venerdì.

A livello nazionale spicca la preferenza accordata alla cucina italiana, la preferita in assoluto con pizza e pasta in cima alle scelte degli italiani, davanti a quella americana (hamburger su tutti), al gelato, al poke hawaiano e alla cucina giapponese (sushi). Rispetto al periodo pre-lockdown, emerge l’ascesa del gelato che, complice l’arrivo della primavera e di giornate di sole e il desiderio di gratificazione molto sentito da tutti ha avuto nell’ultimo mese una crescita esponenziale, registrando un +58% nei numeri di ordini. Il cambiamento più evidente confrontando i dati con il passato, è la perdita di posizione della cucina cinese, fino ad oggi sempre stabilmente presente nella top 5 delle cucine best-seller. In termini di preferenze, l’andamento degli ordini a Milano ricalca perfettamente quello nazionale, a cui si affianca la crescita della cucina greca, che in termini percentuali ha registrato un forte incremento di ordini (+60%).