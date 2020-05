Kia Sorento nuova generazione sempre più globale

È stata presentata la Kia Sorento, quarta interpretazione del SUV coreano, progettata con l’inedita piattaforma SUV globale di medie dimensioni, al quale si abbina per la prima volta una famiglia di motori ibridi “Smartstream”. Il design esterno della Sorento è stato ridefinito attraverso un family feeling piuttosto marcato, linee più nitide, dettagli high-tech e proporzioni allungate. All’interno il SUV propone un abitacolo rinnovato, arricchito da un insieme di soluzioni tecnologiche, con due display digitali per strumentazione e infotainment, finiture con materiali di alta qualità e la spaziosità tipica del modello. Per quanto riguarda i motori si parte dall’Hybrid, che abbina il T-GDi da 1,6 litri a un pacco batterie ai polimeri di litio da 1,49 kWh e un motore elettrico da 44,2 kW. Questo motore produce una potenza di 230 CV, si abbina alla trazione è integrale, con cambio automatico a sei rapporti e il dispositivo all-terrain, per affrontare al meglio la guida a scarsa aderenza.