Stavolta che cosa possiamo rimproverare a Conte?

Di esistere? E vabbe’, allora chiudiamola qui. Ma poiché questo è il premier che tocca in sorta all’Italia in questo momento, e fino a un nuov’ordine che accadrà prima o poi ma non èdetto che accada presto, ragioniamo su di lui.

Possiamo rimproverargli, certo, le solite cose: è a dir poco improvvisato nel ruolo di premier; è afflitto dall’imprudente gravitazione scelta a suo tempo nell’orbita dello sciamannatissimo Movimento Cinquestelle, sideralmente lontano dal suo stile educato come lo Yeti da Carla Fracci: infatti se ne vuole liberare e per questo sta preparando un partito personale per il quale però non si vede ancora chi gli darà soldi e voti; insomma ha una lunga lista di limiti e, per giunta, ha avuto la faccia tosta di non aver mai detto agli italiani che la crisi è gravissima, i soldi mancano (e non per colpa sua) e che la crisi economica passerà solo se ci rimboccheremo le maniche e metteremo mano alle tasche (quelli che le hanno ancora non del tutto vuote) per riprendere a investire e consumare.

Stavolta però è stato sincero: dobbiamo riaprire, ha detto, e ha specificato: “Affrontiamo questa fase due con voglia di ricominciare ma con prudenza, i dati sono incoraggianti, dobbiamo affrontarla con fiducia ma anche senso di responsabilità. Stiamo affrontando un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrà tornare a salire, (…) ma stiamo affrontando questo rischio e dobbiamo accettarlo altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare il momento della scoperta e della distribuzione del vaccino, non ce lo possiamo permettere”.

Che c’è da dire? Ha ragione.

E quindi: mascherine incollate in faccia sempre che si possa, perché il primo contagio avviene attraverso le microgocce di saliva contenute nel fiato di tutti noi. Guanti: perché toccando oggetti contaminati e poi toccandosi la faccia con le mani ci si può infettare. Anche se si usano i guanti il contagio avviene, ma toccarsi il viso con i guanti è innaturale e lo si fa meno. Distanziamento: il famoso metro da frapporre tra noi e gli altri.

Diciamocelo: sono tutte regole profondamente cretine.

Innanzitutto perché non garantiscono al 100% l’immunità.

E poi perché ci inducono a comportamenti asociali, da trogloditi, basta sorrisi, niente pacche sulla spalla…niente normale fisicità. Salutarci col gomito, che insopportabile idiozia.

Però, riflettiamoci: le regole sono sempre cretine. Perché fermarsi al rosso quando si vede che nessuno sta attraversando? Perché non superare il limite di velocità quando la strada è libera e vuota a perdita d’occhio davanti a noi? Eppure non le contestiamo, magari le eludiamo un po’, ma ci conviviamo.

E’ lo stesso ora, e stavolta in gioco non c’è la pelle soltanto di chi ci è morto, soprattutto a causa del fatto che la medicina e la sanità pubblica non era pronta a un’emergenza mai vista prima e mai considerata verosimile.

Stavolta in gioco c’è anche una devastante esplosione di povertà. Sta in noi prevenirla, con un po’ di coraggio.

Il Covid-19 è una malattia grave, e va prevenuta, ma tra l’11 marzo e il 15 maggio si calcola che nel mondo abbia ucciso 4517 persone al giorno, mentre nello stesso periodo, sempre nel mondo, di cancro ne sono morte 48.742. Vuol dire che la vera drammatica novità del Covid-19 sta nell’infettività di questa nuova causa di morte, non nella sua gravità in assoluto. Se stiamo tutti più attenti i contagi crollano e la mortalità diventa un dato minimo.

Si può lavorare, consumare, vendere osservando le regole prudenziali anticontagio? Sissignore, si può. Facciamolo.

Impegniamoci con uno sforzo di volontà a limitare al massimo le occasioni di contagio, ma intanto riprendiamo a vivere. A lavorare, a consumare, a comprare. All’inizio ci sembrerà assurdo sederci al ristorante a un metro e mezzo di distanza dal commensale, poi capiremo che basta parlarsi col tono normale di quando si va in pizzeria assembrati uno sull’altro attorno a tavoli piccoli, e ci si sente benissimo.

Sarà tutto maledettamente scomodo,d’accordo, ma le due alternative sono assurde: morire di contagio, o di paura di contagiarsi; o morire di fame per aver bloccato l’economia.

Meglio la scomodità che la polmonite, meglio la scomodità che la morte di fame.

Bisogna tornare a bordo della vita normale: “tornare a vivere, cazzo!”, per parafrasare uno slogan incacellabile di un’Italia responsabile che svetta sull’Italia gaglioffa e vile. In fondo, l’Italia rischia in naufragio economico. E contro un rischio di naufragio i vigliacchi scappano, gli altri resistono, stanno a bordo o ci tornano se stavano scappando, e lavorano.

Poi, speriamo: è ovvio. Nelle medicine, se medici e virologi facessero la grazia di lavorare insieme e non giocare al primadonnismo; nei vaccini, quando gli Stati Uniti (imprudente sperare in altri) ce ne regaleranno uno serio; e intanto nel Generale Estate, nel caldo, che secondo i più aiuterà a frenare il virus.

Nel frattempo, torniamo a vivere. Prudentemente, intensamente.