Quello sulla regolarizzazione dei lavoratori immigrati impiegati in agricoltura è stato uno dei dibattiti chiave durante la lunga gestazione del decreto rilancio. Assosomm, Associazione italiana delle agenzie per il lavoro, si occupa della questione da anni, e conferma il proprio impegno nella battaglia per la regolarizzazione dei lavoratori del settore agricolo. Dopo gli sforzi delle agenzie per il lavoro per evitare il blocco della filiera a causa dell’assenza di lavoratori durante la pandemia, l’Associazione ha ribadendo le sue proposte, volte a tutelare il lavoro dei dipendenti e degli imprenditori. Eccole: introdurre dei meccanismi di premialità per le aziende che operano nella legalità, escludendo dalla competizione le imprese “non certificate”; istituire un registro dei trasportatori, istituito presso un organismo pubblico, come la Prefettura o la Direzione territoriale del Lavoro, con precise garanzie, legate alla onorabilità e all’assenza di condanne per reati correlati alla materia del lavoro, e con l’obbligo di comunicare, a cadenze mensili il numero dei lavoratori trasportati e i fondi presso cui gli stessi hanno operato; gestire con più attenzione gli ingressi per lavoro stagionale e, soprattutto, prima del rilascio del nullaosta effettuare, anche avvalendosi degli organi di vigilanza, ulteriori accertamenti sulle effettive necessità dei datori di lavoro; rendere fruibili gli incentivi economici per gli imprenditori agricoli che utilizzano i contratti di lavoro regolari e retribuiti, come quelli in somministrazione proposti dalle Agenzie per il Lavoro.

«Siamo da anni impegnati nel garantire ad aziende e dipendenti un lavoro regolare e retribuito» ha affermato Rosario Rasizza, Presidente Assosomm, «Abbiamo fatto sforzi straordinari anche durante i momenti più critici della pandemia, per permettere a interi settori, a partire dall’agricoltura, di proseguire le proprie attività e garantire quindi alla popolazione beni e servizi di primaria importanza. Ribadiamo oggi, con ancor più urgenza rispetto a ieri, la nostra disponibilità e le nostre proposte al Governo a partire dall’introduzione di meccanismi di premialità per le aziende che operano nella legalità, escludendo dalla competizione le imprese non certificate. L’istituzione di un registro dei trasportatori che accompagnano i dipendenti al lavoro. La gestione attenta degli ingressi per lavoro stagionale e lo stanziamento di incentivi economici a quegli imprenditori che scelgono contratti di lavoro regolari e retribuiti, come quelli previsti dalla somministrazione promossa dalle Apl». Secondo l’ispettorato nazionale del lavoro nel 2019 le aziende del settore che sono ricorse al lavoro irregolare si attestano a quota 55%, dato tristemente in crescita del 4% rispetto all’anno 2018.