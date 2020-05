Assembrati no, per carità, ma uniti (magari su Zoom, Meets, Teams, Skype, Zip, Zap e Cip e Ciop) è stato istruttivo per tutti noi italiani ascoltare in diretta la conferenza stampa di Conte sul Decreto Rilancio. Perché ci ha regalato una sensazione chiarissima e lineare: questo Decreto rilancia più che altro la possibilità dei Cinquestelle e del Pd, con comprimari annessi, di aumentare le loro fino a ieri pochissime chanche elettorali per quando al popolo italiano verrà concesso di tornare alle urne a votare.

Ecco il vero rilancio: il rilancio del potere, quello che – diceva Andreotti, non capiva Salvini – “logora chi non l’ha”.

Il governo dei dissensi e delle fazioni più spaccato al suo interno di sempre ha infatti, ieri, ricucito rapporti compromessi col filo del comune interesse a compiacere quanto più elettorato possibile utilizzando le risorse finanziarie - 55 miliardi che si aggiungono ai 25 stanziati in marzo, totale 80 – non per fare investimenti strutturali di rilancio vero ma per distribuire, anche nelle voci più giuste e necessarie (cassa integrazione e rinvii di imposta) mance e mancette capaci, almeno in teoria e se la situazione non continuerà a peggiorare, di comprare un po’ di gradimento popolare.

In questo senso, chapeau.

E la conferenza stampa a cinque – Conte, Gualtieri, Patuanelli, Speranza e Bellanova – è stata anche ingentilita dalle lacrime proletarie di quest’ultima, che hanno surclassato e oscurato quelle aristocratiche di madame Elsa Fornero, desolata nel 2012 dal dover infliggere austerity pensionistica agli italiani almeno quanto la sua tarda epigone era commossa ieri dal poter donare riscatto ai derelitti.

In sostanza, all’ennesimo giro di bozze, il decretone dimagrito ad appena 505 pagine e 255 articoli, ha confermato le ultime bozze che circolavano dalla vigilia.

Tolti gli investimenti veri – quelli che fanno gli Stati seri: infrastrutture, reti, produzione – ce n’è per tutti. E 55 miliardi – che presto scopriremo insufficienti a garantire un vero rilancio – sono tuttavia utili a gratificare tante controparti. Che oggi ne prendono atto, archiviano in memoria, collegando i piccoli o grandi vantaggi che il Decreto gli porterà - a volte risarcitori di danni realmente subiti per il virus, altre volte netti - al governo che li ha varati e in particolare al suo presidente, fino a ieri avvocato degli italiani ma da oggi per tanti loro benefattore.

Pace fatta tra i partiti, va detto – per concludere e suggellare il senso dell’accordo su questa generale beneficiata, di dubbia utilità rispetto alla crisi economica di fondo – sulla copertura finanziaria dei provvedimenti: il deficit, ovviamente, e quindi con gli aiuti europei, quando arriveranno attraverso i famosi Recovery Fund e/o il famigerato Mes che qualche Paese europeo sta snobbando ma che l’Italia finirà con l’utilizzare. Pace fatta perché i soldi “li troveremo”: sui mercati, però, e chissà a quale prezzo. Speriamo bene.