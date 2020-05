Confindustria Romania, sostegno alle aziende italiane oltre confine

Un Crm (Customer Relationship Management) evoluto, in dotazione alla protezione civile per gestire le comunicazioni tra cittadini e istituzioni in occasione di casi estremi come terremoti, inondazioni o epidemie. È lo strumento utilizzato da Confindustria Romania per sostenere gli associati alle prese con la pandemia. «Tramite questo strumento abbiamo creato Filo Diretto Romania, un canale continuo di dialogo con gli iscritti, indipendentemente da dove fossero ubicati, nel Paese o all’estero» ha raccontato il presidente di Confindustria Romania Giulio Bertola in un’intervista all’agenzia Nova, «un dialogo a 360 gradi, dall’affrontare problemi standard fino ad interventi in casi urgenti legati alla salute, alla permanenza sul territorio romeno, in casi di scarsa informazione sulle normative che abbiamo provveduto a rendere disponibili in lingua italiana subito dopo poche ore dalla loro ufficializzazione» ha aggiunto Bertola. Le aziende romene sono spesso parte integrante di produzioni italiane e di altri paesi europei, tutti rimasti colpiti pesantemente dalle conseguenze del coronavirus. «Dobbiamo tenere conto del grande legame industriale che esiste tra l’Italia, la Francia e la Germania con le produzioni industriali romene, rappresentato dalle filiere corte» ha spiegato Bertola, «Un problema che si è manifestato subito, causato dal blocco della movimentazione di merci, dall’impossibilità di ricevere materie prime e semilavorati e conseguentemente dal non poter inviare i prodotti completati. A questo naturalmente si è aggiunta la riduzione delle commesse causata proprio dal lockdown» ha detto Bertola. Secondo il presidente di Confindustria Romania, «un problema che si dovrà risolvere nel breve è quello legato alla mobilità delle persone tra Stati. Ci sono manager e imprenditori che sono assenti dalla loro azienda da mesi, non riuscendo a raggiungere un altro Stato e non potendo far coincidere le quarantene doppie, ovvero quella del paese in ingresso e quella dopo al rientro nel paese da cui si era partiti. Ci siamo inoltre adoperati per limitare i disagi causati dal blocco del trasporto delle merci, per agevolare la movimentazione delle persone e per ottenere una gestione adeguata delle necessarie quarantene». Per Bertola le autorità di Bucarest hanno mostrato una buona capacità nell’affrontare la crisi. «Il governo romeno è stato molto reattivo, sempre nei limiti dettati da una situazione straordinaria, anche grazie all’utilizzo di ‘ordinanze militari’ che ne hanno permesso l’immediata applicazione. Sia sul piano sociale che economico, sono stati adottati provvedimenti importanti a supporto delle famiglie e delle imprese, come una sospensione di tributi e, unitamente alle banche, la sospensione dei mutui. Congedo medico per i lavoratori costretti a stare con i figli a casa dalla scuola, cassa integrazione straordinaria al 75 per cento dello stipendio per sostenere le aziende. Anche l’accesso al credito è stato agevolato perfezionando il programma ‘Imm Invest Romania’ a supporto della liquidità, con il credito garantito dallo Stato”, ha spiegato il presidente di Confindustria Romania.