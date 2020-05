La rinuncia di Covea a PartnerReprima grande M&A saltata per Covid

La rinuncia del gruppo assicurativo Covea all’acquisto della compagnia riassicurativa PartnerRe, dopo un tentativo di rinegoziare gli accordi, ha avuto come effetto, oltre al forte calo di Exor in borsa, una ferma risposta da parte della stessa holding di famiglia. «Preso atto delle prospettive positive per PartnerRe che gode di uno dei più alti rapporti di capitale e liquidità nel settore della riassicurazione globale e che non si prevede sarà influenzato in modo significativo dall'epidemia di Covid 19 ribadisce la ferma convinzione che una vendita di PartnerRe a condizioni inferiori a quelle stabilite dal memorandum non riflette il valore della società» si legge in una nota di Exor. Nel tentativo di rinegoziare i termini dell'intesa da 9 miliardi di dollari cash per l'acquisizione, «Covea non ha mai suggerito l'esistenza di un cambiamento sfavorevole, incluso il rischio di pandemia, in PartnerRe che spiegherebbe il rifiuto di onorare i propri impegni ed Exor non crede che esistano presupposti del genere» ha aggiunto la holding. Da parte sua, una nota di Covea ha precisato: «In considerazione delle condizioni attuali senza precedenti e delle significative incertezze che pesano sulle prospettive economiche globali, Covea ha indicato ad Exor che il contesto non consente di realizzare l'acquisizione di Partner Re nei termini inizialmente previsti».

Il quotidiano economico Les Echos definisce la rinuncia di Covea «Un fulmine a ciel sereno nel mondo assicurativo francese, la prima grande operazione di M&A che fallisce in Francia a causa della pandemia». All'inizio di marzo, Covea aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con Exor, la holding della famiglia Agnelli, per l'acquisto di PartnerRe per 9 miliardi di dollari "in contanti". Questa operazione, che prevede un indennizzo per il venditore di 175 milioni di dollari in caso di fallimento delle trattative, aveva lo scopo di consentire al quarto maggiore assicuratore francese di diventare un "gruppo assicurativo e riassicurativo leader in Europa". Di fronte all'aggravarsi della pandemia di Covid-19, che ha provocato il crollo di molti settori economici e il conseguente calo del prezzo delle azioni degli operatori assicurativi sul mercato azionario, Covea ha voluto rinegoziare al ribasso il prezzo della transazione. Ma come spiega Les Echos, il gruppo non è riuscito a convincere Exor. La holding, guidata da John Elkann, assicura che PartnerRe non dovrebbe essere "significativamente colpita" dalla pandemia di covid-19 e si rifiuta quindi di rivedere i termini della transazione. Il quotidiano francese ricorda che è la seconda volta in pochi anni che Covea deve rinunciare alla diversificazione nella riassicurazione. Nel 2018, il Gruppo aveva puntato il riassicuratore francese Scor, ma aveva dovuto fare marcia indietro di fronte all'opposizione del suo obiettivo, guidato dal Ceo Denis Kessler.