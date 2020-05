LA MIA FASE 2/Antares Vision: “È il momento di fidarsi della tecnologia”

Brescia e il suo territorio, che hanno visto la nascita e lo sviluppo di Antares Vision, sono stati una delle zone più colpite del nostro Paese durante l’emergenza sanitaria del Covid-19. Di fronte all’avanzare di questa pandemia, Antares Vision, come tante altre aziende sul territorio, ha cercato di reagire con uno spirito orgogliosamente “bresciano”, con tenacia e nervi saldi, facendo affidamento sulla propria abilità di saper vedere lontano e sulla capacità di migliorare in corsa le proprie competenze, cercando di trarre il meglio dalle risorse di cui dispone e trasformando una sfida in opportunità.

Non ci siamo mai fermati. La nostra realtà rientrava tra quelle essenziali elencate nel DCPM del 22 marzo che hanno potuto proseguire le loro attività senza limitazioni, rimanendo operative al 100%. Ovviamente tenendo ben presenti come priorità la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, abbiamo rivisto tutte le attività quotidiane in un’ottica “smart” e, per garantire la business continuity secondo le direttive di sicurezza, abbiamo introdotto diverse soluzioni come, ad esempio, il centralino intelligente, il recruitment da remoto, la gestione delle riunioni in modalità videoconferenza, la gestione delle attività di collaudo e delle operazioni di assistenza tecnica in live streaming o da remoto.

Fin dagli inizi della pandemia, abbiamo sentito il dovere di proseguire il nostro impegno sul tema della salute e della sicurezza di tutti i cittadini, mettendo le nostre competenze tecnologiche al servizio della comunità. Lo abbiamo fatto anche accogliendo con grande passione e professionalità l’iniziativa “Innova per l’Italia” indetta dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’OMS e il nostro progetto per il monitoraggio e la prevenzione della diffusione del Covid-19 – che combinava la nostra esperienza in materia di tracciabilità e di ispezione visiva con le tecnologie di computer vision, intelligenza artificiale e analisi dei dati – si è classificato tra le cinque proposte finaliste (su un totale di 1.642).

In questo periodo di forti incertezze e di profondi cambiamenti, che, inevitabilmente, ci porteranno a uno stravolgimento del nostro modo di vivere, di lavorare e di intendere la socialità, ci siamo interrogati sul futuro delle imprese e degli esercizi commerciali: come potranno gli operatori assicurare che le persone presenti nelle proprie strutture rispettino i criteri di sicurezza, la distanza sociale e l’adozione dei dispositivi di protezione personale? Ed è proprio per venire incontro a queste nuove esigenze di controllo e sicurezza, che abbiamo sviluppato con la collaborazione di Vigilate, un’altra realtà bresciana, il sistema integrato TrackMyHealth. Coniugando le nostre tre macro-aree di business (visione, tracciabilità e smart data management) abbiamo saputo mettere a punto una soluzione innovativa che intende essere non solo un valido supporto per le aziende per il mantenimento di comportamenti sicuri, ma anche una sorta di garante della trasparenza e della fiducia nei confronti di tutti i cittadini.

Per arrivare così lontano, ad Antares Vision sono serviti bravery (coraggio), energy (forza e resilienza), passion (passione) e innovation (innovazione). Ci piace riassumere queste quattro parole in lingua inglese (perché il nostro mercato è globale) nell’acronimo “BEPI”, esempio di tipico soprannome dialettale (perché le nostre radici sono ben fondate nel nostro territorio), nonché sintesi perfetta dei valori in cui crediamo. La propensione all’innovazione, l’adattabilità a situazioni complesse, la capacità di reinventarsi e di affrontare nuove sfide con coraggio e senza paura del confronto, sono tutte qualità che rientrano nel DNA dell’azienda e in quello di tutti i nostri collaboratori.

Mi sono sempre definito, infatti, “bresciano, non solo per nascita ma anche per carattere”. La mia storia umana e imprenditoriale nasce da un desiderio di libertà: libertà di scegliere, di sperimentare e di mettermi in gioco. Una miscela di tenacia, forza di volontà, spirito innovativo e fiducia nelle persone che va di pari passo con il senso di responsabilità, verso me stesso e gli altri: valori fondamentali che mi sono stati trasmessi dai miei genitori.

Lo spirito imprenditoriale, quello no, non l’ho ereditato ma l’ho costruito giorno dopo giorno e condiviso con il mio caro amico e socio Massimo, con cui nel 2007 ho dato vita ad Antares Vision, partner globale per sistemi di ispezione, soluzioni di tracciatura e strumenti per la gestione intelligente dei dati.

Nella nostra “Mission” parliamo di “Tecnologie per un mondo più sano e più sicuro”. Due parole, queste ultime, che appartengono da sempre ad Antares Vision. Due obiettivi, oggi più che mai attuali, che perseguiamo da sempre con successo, sviluppando e fornendo soluzioni per garantire non solo la qualità, l'integrità, la sicurezza e l'autenticità dei prodotti che andranno sul mercato, per la cui definizione abbiamo coniato il neologismo TrustparencyTM, ma anche, di conseguenza, per assicurare la salute dei cittadini.

Per farlo abbiamo sempre creduto, fortemente, nella tecnologia e nel suo potere di rivoluzionare il mondo in cui viviamo. Siamo convinti che innovazioni come l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, la robotica, la realtà virtuale e aumentata, il machine learning e l’analisi dei Big Data, abbinate a creatività e capitale umano, possano essere la chiave di volta per individuare opportunità di supporto in contesti d’emergenza globali come quello che stiamo vivendo.

Ora più che mai è il momento di fidarsi della tecnologia! Ma anche noi dobbiamo dare il nostro contributo, soprattutto in questa delicata Fase 2. Solo con uno sforzo, in termini di responsabilità e di coscienza, da parte di ognuno di noi, possiamo riprendere a costruire il nostro futuro, che probabilmente sarà diverso da come lo pensavamo solo qualche mese fa, e che senz’altro dovremo impegnarci a rendere migliore per noi e per i nostri figli.