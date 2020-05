Bucci: “Ecco come, in 3 mosse,ho battuto i burocrati sul ponte”

Macchè supereroi: semplicemente, persone oneste. Ma con una licenza di uccidere: uccidere la burocrazia.

E’ questo l’antidoto da assumere subito contro il cancro che sta bloccando l’Italia, più del virus.

La burocrazia è la malapianta da estirpare. A colpi di poteri speciali. Una sospensione di leggi avvelenati e di esecutori infami che s’impone per far sopravvivere l’Italia al virus e che il governo Conte, se avesse un minimo di consapevolezza del dramma in cui si sta avvitando il Paese, dovrebbe attuare immediatamente.

Marco Bucci, ex imprenditore, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, spiega bene tutto ciò in un’intervista a Enrico Cisnetto, rilasciata qualche giorno fa all’interno del format “War Room” dell’autorevole editorialista su Youtube.

“Dal punto di vista amministrativo lo strumento più importante che ho potuto usare contro le lungaggini della burocrazia italiana è stato l’articolo 32 del Codice degli appalti europei, perché ho avuto il diritto di non applicare quello italiano, in quanto commissario. Ebbene – spiega Bucci - quell’articolo dice che per comprovate esigenze di urgenza si può lavorare direttamente con le imprese, saltando la gara, e scegliere l’impresa migliore cui affidare il lavoro. Quindi non abbiamo mai fatto gare; abbiamo chiesto manifestazioni d’interesse, abbiamo fatto colloqui diretti con i proponenti di 25 progetti e in tre settimane abbiamo scelto”.

Chiaro? Se si deve fare in fretta, la gara non funziona.

“Poi: un altro mezzo che ho utilizzato – aggiunge Bucci - sono le tecniche di project management che ogni azienda privata conosce e che la Pubblica Amministrazione non pratica, e deve imparare . Per esempio: si va in parallelo e non in sequenziale, si fanno partire tutti i processi insieme, demolizione e costruzione insieme, selezione e approvazione eccetera. E infine: abbiamo avuto la libertà di scegliere da noi le persone che venivano a lavorare con noi, in base a capacità, merito e risultati, e quando dico risultati dico una cosa difficile da digerire. All’impegno talvolta non corrisponde il risultato che a noi e le imprese hanno bisogno di risultati, come anche i cittadini, e non di parole o di impegni”.

Infine, conclude Bucci, “secondo me questi criteri sono appicabili tutti e tre anche al Covid. Andrebbe lanciata una grande manovra di infrastrutture nazionali, per investire tutti gli stanziamenti disponibili subito. Con art.32 del codice europeo, naturalmente, e con dei commissari che ne prendono responsabilità… Ma qui il discorso diventa politico. Perché gli investimenti vanno indirizzati al benessere del Paese e dei cittadini e non per prendere consenso, altrimenti l’ infrastruttura diventa strumento per fare consenso, e non ci siamo”.

Qualche anima bella – e dunque o sprovveduta o in malafede – potrebbe lamentare che però così non si fanno gare e si lascia spazio libero all’arbitrio dei selezionatori. Naturalmente il rischio c’è, se nelle commissioni valutatrici militano persone indegne. Il rischio delle gare esplode invece nelle situazioni di emergenza dove agire in fretta è essenziale, perché – dice ancora Bucci – “in una gara formale, per un cavillo blocchi tutto per due anni e mezzo. Non è solo un problema burocratico, c’è anche una forma di concorrenza legale che sfrutta le pieghe della burocrazia per evitare che quello che ha vinto… vinca. Il Tar negli Stati Uniti non c’è, in Francia deve decidere in due mesi e mezzo…”.

P.S.: qualcosa di interessante arriva da Firenze e trasferisce in ambito Covid qualcosa che somiglia molto al criterio riassunto da Bucci. Lo ha ricordato meritoriamente il Codacons, scrivendo a tutti i Prefetti d’Italia ed invitandoli a prendere esempio dal loro collega di Firenze, estendendone ovunque il metodo applicato appunto dal Prefetto Laura Lega a Firenze, dove è stato firmato un apposito protocollo tra le banche e la Prefettura per velocizzare la concessione dei prestiti. Cambiando o saltando le procedure che bloccano tutto.