L'industria italiana dell'alluminio:più contributi e meno dazi

L’industria italiana dell’alluminio è al secondo posto in Europa, dopo la Germania, con quasi un migliaio di imprese dirette, oltre il 90% Pmi, per un fatturato vicino a 13 miliardi di euro nel 2019. Il comparto dà un contributo importante a buona parte del sistema produttivo italiano, dalla salute pubblica al settore alimentare, dalla strumentazione elettronica ai mezzi di comunicazione, di trasmissione e distribuzione dell’energia, fino ai mezzi di trasporto. Il mercato italiano ha fatto registrare lo scorso anno un consumo complessivo di alluminio di oltre 2 milioni di tonnellate, con un consumo annuo pro capite di metallo di oltre 34 kg che è tra i massimi al mondo (in India se ne consumano circa 4 kg, in Russia intorno a 10 kg e nel Regno Unito circa 20 kg). Ma la pandemia ha avuto un forte impatto, così come è avvenuto per l’acciaio: si stima che il consumo totale di alluminio in Italia nel 2020 dovrebbe attestarsi su 1,5 milioni di tonnellate, riportando indietro il settore di almeno 10 anni. Il Coronavirus ha colpito tutti i mercati, compreso quello dei metalli non ferrosi. Il fatto che la pandemia sia partita dalla Cina ha determinato un impatto immediato sulle materie prime: Pechino infatti è leader mondiale nella produzione di alluminio primario, nonché primo importatore di rame, zinco e nichel. Le quotazioni del rame al London Metal Exchange LME sono passate dai 6300 $/t di metà gennaio ai 4850 $/t, e l’alluminio HG è sceso da 1800 $/t a 1450 $/t. Gli associati italiani di Face, Federation of aluminium consumers in Europe, secondo un recente sondaggio sono preoccupati soprattutto delle ripercussioni sul mercato e dell’incertezza sulla ripresa della domanda per automotive, edilizia, costruzioni aeronautiche, arredamento, senza trascurare gli effetti su alcuni mercati stagionali minori, come per esempio quello delle attrezzature per il mare, il tempo libero, l’arredo giardino e le tende da sole. Guardando all’importante segmento delle prime trasformazioni, l’assenza forzata temporanea dal mercato ha comportato un calo tra il 10% ed il 15% per gli estrusori, mentre ancora più significativo è stato il calo di attività denunciato da operatori dei trattamenti superficiali e da produttori di getti - legati a comparti più critici come l’edilizia e l’automotive - che hanno rilevato perdite fino al 50%. All’estero l’emergenza è stata affrontata diversamente rispetto all’Italia, in molti casi senza ricorrere ad un lockdown totale della produzione industriale, e molti imprenditori italiani hanno evidenziato la competitività “asimmetrica” che si è generata a livello europeo.

Per supportare con misure immediate il settore dell’alluminio, Face propone di mettere in campo in questa fase di emergenza provvedimenti straordinari, che garantiscano l’assicurazione del credito; maggiore liquidità; finanziamenti per progetti di investimento; incentivi fiscali e contributi a fondo perduto. Parallelamente, Face ritiene che sia indispensabile liberare le energie e la vitalità delle Pmi dell’alluminio in Italia ed in Europa sospendendo i dazi alle importazioni di alluminio grezzo. La struttura di tariffe che l’Ue applica sull’alluminio incide infatti negativamente su un mercato con una produzione interna estremamente ridotta, che dipende dalle importazioni per il 75% del fabbisogno. Inoltre, i dazi rappresentano un ostacolo imponente per la competitività delle piccole e medie imprese - che compongono la quasi totalità del settore dell’alluminio nella Ue e in particolare in Italia - perché, come dimostrato da recenti studi effettuati dall’Università Luiss, hanno causato extra costi per il downstream di oltre un miliardo di euro all’anno. Nello scenario attuale l’azzeramento della tariffa doganale sull’alluminio grezzo - che avrebbe l'enorme vantaggio di essere una misura di immediata applicazione da parte delle istituzioni Ue senza costi aggiuntivi per le finanze pubbliche - potrebbe dare un beneficio immediato riducendo i costi di produzione delle Pmi europee delle trasformazioni e lavorazioni a valle, che stanno affrontando una crisi senza precedenti che mette a repentaglio la loro stessa sopravvivenza. Face ritiene che nel medio e lungo termine il sistema alluminio abbia l’opportunità di ripartire avendo come pilastri fondamentali il rispetto dell’ambiente, l’economia circolare e un approvvigionamento sicuro e non inquinante di materie prime, come previsto dal Green Deal che sarà un punto centrale del Recovery Fund gestito dalla Commissione europea. Secondo Face è necessario pertanto implementare la capacità dell’Ue di riciclare e riutilizzare l’alluminio che, grazie alle sue proprietà, è un materiale essenziale per raggiungere la transizione energetica prevista dal Green Deal. Inoltre, l’alluminio secondario avrà nei prossimi anni un’importanza crescente all’interno del mercato europeo: la “Aluminum Agenda” dell’European Aluminum Association prevede, infatti, che entro il 2050 il 50% della domanda europea sarà coperta dall’alluminio riciclato.