Che Giuseppe Conte stia dando il massimo, non c’è dubbio. Il massimo delle sue possibilità, personali e politiche. Ma è un massimo che ai fini dell’indispensabile reazione alla spaventosa crisi economica in corso si rivela un minimo. La colpa non è di Conte, sia chiaro: nelle casse del Tesoro, il suo governo non ha trovato nulla. Non ci sono soldi, non ci sono riserve, non ci sono tagli possibili, e non ci sarebbe il tempo e il modo di farli. Vent’anni di dissipazione dei denari pubblcii e di abnorme tentacolare espansione di una burocrazia paralizzante trovano in lui una vittima incolpevole.

Qualsiasi misura anti-burocrazia andrebbe progettata in quegli stessi uffici che la incarnano: come può essere possibile un simile assurdo, senza una granitica forza politica alle spalle?

Qualsiasi stanziamento anti-crisi va fatto in deficit, e la sospensione del patto di stabilità, che autorizza i Paesi dell’Eurozona a sforare gli ormai obsoleti e quasi ridicoli parametri di Maastricht non basta a potersi procurare sul mercato del debito sovrano i quattrini necessari a finanziarlo, questo deficit. Non basta se a chiedere fiducia non si pone una leadership credibile, stimata, affidabile in nome di un track-record di sicura competenza.

Allora, in questi giorni, nei salotti politici e finanziari che contano davvero – non solo in Italia, quindi, anzi prevalentemente fuori dal nostro Paese – il ragionamento che circola è semplice: se la pandemia, come tutti speriamo, confermerà il suo sia pur lento cammino di riduzione, se la fine del lockdown non scatenerà la temuta seconda ondata, se dunque da qui a giugno i contagi scenderanno verso quota zero, scatterà una fase politica nuova, alla ricerca di equilibri più solidi per gestire la seconda, vera emergenza, che minaccia di rivelarsi altrettanto grave del virus sul piano delle ripercussioni umane e sociali, di cui già si avvertono le prime avvisaglie: povertà, rivolte, criminalità e forse suicidi, come quello di Cercola.

L’obiettivo è, in sostanza, quello di restituire al Paese la credibilità sovrana necessaria per presentarsi sui mercati del debito e finanziarsi al meglio, con la copertura della Bce – pur se negli ambiti temibilmente più angusti che probabilmente la posizione della Corte Costituzionale tedesca indurrà alla banca centrale europea – e con una credibilità progettuale e politica diversa.

Cosa si imputa a Conte?

Personalmente nulla, se non un’insufficiente esperienza di governo ed un isolamento, politico in questo caso, dal sistema burocratico-lobbistico in cui deve operare qualunque presidente del consiglio: addirittura dentro le alte sfere di Palazzo Chigi c’è chi, forse per malintesa lealtà politica verso il capo dei Cinquestelle Di Maio, rema contro; in via XX Settembre gli staff tecnici decisivi per la tenuta del debito sono più vicini al ministro Gualtieri, e soprattutto al suo partito, che al premier; e quel partito s’interroga con crescente intensità su quale senso politico abbia protrarre il sostegno al partner di maggioranza, cioè appunto al Movimento Cinquestelle, dal quale la separazione programmatica e culturale non potrebbe essere più profonda su temi chiave come l’Europa, i migranti, le misure di aiuto al reddito.

I contatti a 360 gradi tenuti nelle ultime settimane dal ministro Pd Franceschini, le esternazioni del vicesegretario del partito Orlando, le pur caute perplessità del segretario Zingaretti fanno da eco alle spallate periodicamente inferte al governo dal partito di Matteo Renzi; e la conta dei voti potenzialmente radunabili attorno ad un esecutivo di emergenza nazionale si ripete quotidianamente.

Già: ma è proprio questo il punto. Il parlamento uscito dal voto di due anni fa - il 4 marzo del 2018 resterà certamente segnato come una data infausta sul calendario repubblicano – ha incastrato il Paese in tre spicchi di peso politico sostanzialmente contrapposti; la prima alchimia scaturita da quel malsano alambicco, il governo giallo-verde, si è dissolta per le picconate del segretario della Lega Matteo Salvini, che ha autoaffondato se stesso ma ha comunque sancito la definitiva incompatibilità fra la linea del principale partito della destra e quella dei Grillini; la seconda alchimia, quella in corso, mostra le crepe che si sono appena ricordate.

E dunque? Non resterebbe – secondo alcuni analisti forse ascoltati anche al Quirinale – che un esecutivo di emergenza, imposto da una crisi economica e finanziaria endogena, perché al momento quella di matrice esogena che ci travolse nel 2011 – con l’impazzimento dello spread dei nostri Btp - resiste alle intemperie; ma un esecutivo del genere non potrebbe che essere un patchwork improbabile, guidato dal Pd e da Italia Viva con l’appoggio esterno o la non sfiducia di Forza Italia, del gruppo misto e di un’ulteriore pattuglia di “responsabili” che potrebbero condensarsi anche contro il rischio di andare a casa troppo presto.

Il rischio evidente sarebbe però, in questo caso, quello di costruire un mostro ancor meno efficiente dell’indimenticato governo Razzi-Scilipoti con cui nel 2011 Berlusconi sostituì nella maggioranza i voti dei dissidenti di Alleanza Nazionale. Qualcosa di inguardabile, dunque.

Eppure: eppure un governo di emergenza, con un premier autorevole – magari tecnico, a trovarlo, visto che Mario Draghi si sarebbe chiamato fuori – col programma di votare la legge di stabilità per il 2021, includervi un pacchetto di rilancio economico credibile ricucendo attorno ad esso i rapporti con l’Europa e poi portare il Paese alle elezioni nella primavera del 2021… potrebbe forse farcela.

Un maledetto rompicapo anche per il saggio e prudente presidente Mattarella.

Il paradosso, davvero immeritato da Conte e ancor più dagli italiani, è che invece un ritorno di fiamma dei contagi indotto dalle possibili conseguenze del lockdown, possa risolversi in un surreale e odioso sostegno per la continuità del governo Conte 2: ma il premier sarebbe il primo ad aborrire un’ipotesi del genere, e soprattutto è l’ultimo scenario che noi tutti desidereremmo vedere.