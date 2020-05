Manager in trincea a gestire l'oggi e ripensare il domani

«La nostra esperienza deve essere presa a modello dall’Europa intera, senza diffidenze. Solo con un’azione coordinata a livello europeo potremo rispondere a questa emergenza, e regolare l’andamento dei mercati finanziari che sta causando perdite consistenti, dannosissime per un Paese a elevato debito pubblico come il nostro. Da questo punto di vista come organizzazione di rappresentanza, ci mettiamo a disposizione del Governo per sostenere il Paese, attuando con nuovi strumenti le politiche economiche ed aziendali che vanno realizzate». Stefano Cuzzilla, presidente della Federmanager, rappresenta una categoria professionale, i dirigenti dell’industria e dei servizi, che è nella trincea della crisi economica indotta dal virus. E lavora a pieno regime per sostenere i suoi associati in uno sforzo senza precedenti: «Per noi è una fase cruciale. Tocca a noi, in tutte le realtà economiche ma anche istituzionali, coordinare tutte le attività imposte dall’emergenza, dando fondo a tutte le nostre doti, rimodulando il lavoro nostro e delle nostre persone, adeguando alla crisi i modelli di business, interpretando i problemi, gestendo lo smart-working affinché entri a far parte stabilmente dell’organizzazione produttiva, e progettando il futuro prossimo in modo coerente con quello che la crisi ci sta insegnando».

Ce la faremo?

Assolutamente sì. La storia ci insegna che in Italia ci sono straordinarie e diffuse capacità manageriali, ci sono migliaia di dirigenti che stanno lavorando 24 al giorno per tenere in funzione le linee produzione, gli approvvigionamenti, i commerci. Nei settori primari, dalla sanità all’alimentare, i nostri dirigenti stanno girando a quattro turni per non lasciare gli scaffali vuoti. Dalla protezione civile agli ospedali, anche lì c’è un management in prima linea. Che si è adattato immediatamente a una situazione senza precedenti.

Con le famose soft-skills?

Anche, senza dubbio! Oggi spetta a noi manager esprimere tutte le nostre capacità umane e psicologiche, coordinare persone spesso straordinarie ma spesso confuse, piegate… Occorrono, nervi saldi, lucidità, leadership nella difficoltà.

E competenze…

Senza dubbio: è emerso con prepotenza il tema cruciale delle competenze. La politica ma anche le persone comuni hanno capito che c’è estremo bisogno di una classe dirigente seria e competente, non improvvisata. E si era già capito con l’impatto della crisi ambientale, certo non così deflagrante ma molto severa su tante modalità superate e pericolose di gestire secondo metodi ormai nocivi. Oggi è il momento di ripensare il sistema a 360 gradi. Per arginare questa crisi ma soprattutto preparare un futuro più affidabile. Occorre saper dialogare con la politica, interagire con il territorio. Non è solo questione di capacità tecniche: sono indispensabili, ma non bastano. Quando il capo di Blackrock dice che non investirà più in aziende che non rispettano l’ambiente e le istanze della sicurezza sociale, lancia una sfida epocale al sistema, che l’epidemia si è crudelmente incaricata di dipingere di un colore drammatico. Passato il dramma, la lezione resterà.

Dunque al manager, e non solo all’imprenditore, si richiede una nuova visione?

Senza dubbio. Non ci possiamo più trovare a dover scegliere tra salute e sviluppo. Non possiamo nemmeno concepire un’idea di sviluppo sganciata dalla tutela della salute e dell’ambiente. È quello che ci ha insegnato Taranto che per anni ha generato contrapposizioni: un’esperienza che va risolta per dimostrare che è possibile un modello produttivo nuovo.In questo senso, i manager hanno il compito di promuovere questa visione. Non sarà facile, ma è una grande opportunità per tutti.