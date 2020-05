Come sarà il nostro futuro? È una domanda ricorrente come un ritornello. Si è passati in un baleno dagli iniziali 14 giorni, alla quarantena, poi alla “cinquantena”, “sessantena” e via dicendo.

Il rischio è andare persino oltre il fallimento del nostro Paese, anche se molto probabilmente non sarà l’unico in Europa.

Le aspettative su governanti e politici già non erano delle migliori, visto il costante declino dell’ultimo trentennio; lo stato in cui si è ridotta la sanità pubblica, infatti, è stato manifestamente messo a nudo.

A mettere in crisi ulteriormente il Governo meno competente della storia della Repubblica, ha contribuito la diatriba ideologica tra virologi, epidemiologi e immunologi – in primis è palese l’inconsistenza dell’azione dell’Oms – i quali hanno detto, e incredibilmente continuano a dire, tutto e il contrario di tutto, imbarazzando persino se stessi, pur continuando imperterriti a pavoneggiarsi passando da una trasmissione televisiva ad un altra. Tutto questo, unito a una disinformazione terroristica di massa, altro non ha fatto che fomentare paure e incertezze che creano innanzitutto nocumento economico paralizzando oltremisura il sistema Italia.

Del resto, anche a voler giustificare l’impossibile, di fatto oggi non si percepisce ancora nessun beneficio delle roboanti e poderose misure economiche adottate dall’Esecutivo. Di ciò si sono persino convinti coloro che continuano a difendere questo Governo, che per sua natura non era all’altezza prima, figuriamoci in questa situazione.

Nonostante le decine di task force composte da circa (se non addirittura più di) 450 consulenti a disposizione per ogni ramo, non si nota neppure la parvenza di un piano di ripartenza o di promessa riorganizzazione, anzi: si continuano a ignorare le esigenze supplicate a gran voce da milioni di operatori economici terrorizzati dallo spettro della recessione.

L’inefficienza del pool di esperti era preannunciata dal momento che non è stato coinvolto nemmeno un imprenditore reale, uno di quelli che conosce le vere problematiche del lavoro, che si alza ogni mattina alle 6 (se non prima) per guadagnarsi da vivere per sé e per i suoi collaboratori e dipendenti.

In buona sostanza, la frittata era pronta già prima di accendere il fuoco.

È un dato di fatto che, limitandosi a calpestare continuamente la democrazia, anziché farsi davvero aiutare da chi ne sa, il nostro Premier - sotto l’egida dell’imbarazzante silenzio del Presidente della Repubblica - ha continuato a giocare con la libertà altrui.

Lascia davvero di stucco il fatto che - vergando una serie di incomprensibili Dpcm, preannunciati su dirette via Facebook nella speranza di ricevere più like possibili - l’attuale Premier abbia sospeso motu proprio l’efficacia della prima parte della nostra Costituzione dedicata ai diritti e alle libertà fondamentali, senza che nessuno più autorevole di lui abbia battuto ciglio. Si è arrogato il potere di derogare a ogni riserva di legge ivi contemplata, sventolando la compressione delle libertà fondamentali con lo scettro di un atto amministrativo, il Dpcm, inidoneo non solo perché nemmeno lontanamente parente di un atto avente forza di legge, ma ancor di più antidemocratico essendo un atto che proviene dal singolo “gerarca” e non avente la ben che minima natura collegiale.

Parlamento esautorato, Costituzione derogata/vilipesa e depauperazione totale dei risparmi dei cittadini che stanno per finire (se non sono già finiti) anche per le famiglie poco più abbienti sono i poderosi traguardi raggiunti in soli 60 giorni da chi si ergeva ad avvocato e paladino degli italiani.

Tutto questo continua sotto i nostri occhi senza che nessuno che può prenda davvero in mano la situazione e dica quello che finora non ha detto!

Ora, siccome è chiaro a chiunque che gli aiuti economici attesi dall'Europa resteranno imbrigliati tra clausole vessatorie che l’Europa imporrà anche ex post, ecco che tra poco ci troveremo nella Fase 3 - se mai arriverà - senza un soldo in tasca a nessuno, Stato compreso.

Perdurando questa situazione, dunque, c’è da attendersi che neanche un nuovo esecutivo di unità nazionale - costretto a ratificare il Mes o un accordo dello stesso tenore sul Recovery fund - sarà in grado di gestire la situazione, poiché si occuperà in primis della correzione dei danni ormai incalcolabili che i cittadini e le imprese italiane hanno patito e continuano a patire.

Inoltre, va considerato lo stress psico-fisico che la pandemia ha comportato, che continuerà a imperare più di ora, essendo stato nominato sovrano assoluto del futuro del nostro Paese già dalla fine di gennaio.

Non è perciò affatto vero che alla fine dell’emergenza - se mai ci sarà - saremo tutti più buoni. Al contrario, lo stress, la paura e la povertà ci renderanno ancora più cattivi, forse anche vendicativi. Senza lavoro e senza un euro, grassi e arrabbiati con tutti: parenti, amici e “congiunti (…)”.

Di questo passo a far paura non sarà il virus, ma la fame, la disoccupazione, il fallimento, aggravati dalla gigante burocrazia che rallenta ancor di più la ri…partenza.

Del resto come può ripartire l’economia e, dunque, l’Italia, se le banche chiedono 19 documenti "reali" per avere prestiti da 25.000 euro; se ad oggi il rapporto tra cassintegrati teorici e assegni erogati e imbarazzanti?

Una cosa è certa, con questo modo di fare non solo non riparte l’economia, ma non si continua nemmeno più a brancolare come adesso, e la responsabilità dimostrata da tutti i cittadini italiani continua a non essere premiata.

La disorganizzazione e l’incompetenza di chi ricopre i ruoli cardine è manifesta anche sui fronti più banali.

Il Commissario dell’emergenza, oltre a presiedere il tavolo del nuovo bollettino di guerra (!), ha dichiarato il calmieramento dei prezzi delle mascherine (essendo obbligatorie), quando in realtà la famosa centrale unica d’acquisto non riesce a fornire i rivenditori autorizzati e l’Ente che deve certificare quelle prodotte in Italia da aziende che hanno pensato di riconvertirsi non riesce ad evadere le autorizzazioni.

La povertà dilaga e lo Stato resta alla finestra, a guardare, dichiarando guerra a quelle Regioni che tentano di liberare la propria popolazione in nome dell’auspicata ripartenza.

Oltre alle parole cariche di stucchevoli emozioni, dagli innumerevoli discorsi alla nazione non si è evinto alcun pragmatismo o capacità ri-organizzativa.

Serve un terremoto di azioni univoche e sinergiche fra loro, a partire dai finanziamenti a fondo perduto almeno a tutte le imprese della supply chain, istituendo contemporaneamente una flat tax per tutti al minimo possibile. Serve azzerare almeno per due anni tutta, ma proprio tutta, la burocrazia, dando il via alla riapertura (e all’apertura) di tutti i cantieri irresponsabilmente rimasti chiusi da anni o mai avviati.

Invece, gli adempimenti fiscali, gli affitti, i mutui, le bollette continuano a stringere la morsa che soffoca il tessuto economico del Paese che lavora e che produce, anche per pagare gli emolumenti di chi ci rappresenta.

Di questo passo, non è affatto catastrofistico pensare o prevedere che se entro giugno non si avranno misure davvero straordinarie e poderose, le speranza di un futuro appena migliore del tragico presente in cui siamo confinati saranno disattese.

Se dopo l’estate i negozi rimarranno ancora chiusi, le imprese falliranno. Ci sarà, disoccupazione ovunque e, conseguentemente, fame. Altro che scippi di borsette o di orologi. C’è da scommettere che si porteranno via i bancomat con tutto il muro, se mai ci troveranno contante (!). Anche da noi, come già sta accadendo in America, i negozi di lusso saranno blindati e l'emergenza sociale farà molte più vittime dell'emergenza sanitaria.

È triste parlarne, ma da ieri il nuovo “paziente zero”, l’imprenditore suicida a Napoli per la crisi in cui il lockdown ha fatto precipitare la sua azienda, potrebbe dare il via a un nuovo bollettino di guerra, stavolta indotto da un virus economico.

Speriamo che tutto questo si trasformi in (e resti) un brutto sogno.