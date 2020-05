Olanda e Germania vogliono silenziare i bazooka di Lagarde e Von Der Leyen

Attenzione perché si inizia a giocare col fuoco. Quello che finora ha permesso all'Europa di tenere botta contro la più grave crisi economica dell'ultimo secolo è la parvenza di unità mostrata dalle decisioni della Bce sul nuovo bazooka (750 miliardi di acquisti) e dalla commissione su Sure e Mes senza condizionalità per le spese sanitarie. In attesa, poi, di capire come sarà il recovery fund di cui si riparlerà da giugno. Ma c'è un enorme ma sulla strada dei buoni propositi europei. Il primo si chiama Germania, il secondo Olanda.

Riassunto delle puntate precedenti: i due Paesi non hanno alcuna intenzione di condividere debiti e rischi con gli altri Paesi europei. Ci sta, ci mancherebbe, e stare a questionare su toni, metodi e motivazioni è ormai divenuto stucchevole e inutile. Questa mattina, però, la coret di Karlsruhe, quella che cercò di mettere i bastoni fra le ruote, ha sentenziato che il programma della Bce, per quanto legittimo, è sproporzionato nei modi e nelle dimensioni. Ha chiesto chiarimenti urgenti entro tre mesi e ha disposto che le istituzioni (leggasi governo e Bundesbank) pongano ulteriori condizioni. E questo diventa un vero problema: se si mettesse in dubbio la liceità di questo piano, Paesi come Spagna e Italia, che hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e che vedranno una recessione senza precedenti, rischierebbero di restare col cerino in mano.

Da una parte, infatti, si attende il giudizio di Moody's sul rating del nostro Paese. Un conto è riceverlo avendo alle spalle l'artiglieria pesante, un altro è attenderlo armati di fucili a tappo. E che l'aria stia cambiando lo si percepisce anche dalla Borsa, che viaggiava in area +2% con spread in discesa e che, dopo la pronuncia di Karlsruhe ha iniziato a contenere i guadagni e a far risalire il differenziale tra btp e bund. Dall'altra parte, poi, si sta iniziando a dire che i Paesi che hanno subito più morti e più danni economici l'hanno fatto perché incapaci di arginare la situazione e con fondamentali economici disastrosi. La Germania, appena si è accorta di che cosa stava succedendo, ha messo mano al portafoglio, ha dato soldi alle imprese perché restassero a casa tranquille e ha continuato a far funzionare le fabbriche. Quando usciremo dalla crisi post-Covid avremo Berlino ancora più preminente. E non è una buona notizia.

Inoltre, in Olanda il premier Rutte, insieme al suo fidato ministro Hoekstra (più falco dei falchi) ha messo nero su bianco una serie di proposte che porterà al vaglio del parlamento nazionale - e poi all'Eurogruppo - in cui chiede che i tempi del Mes siano accorciati rispetto al solito perché l'emergenza Covid dovrebbe concludersi rapidamente. Non solo: si pretende maggiore controllo da parte degli organismi sovranazionali e un dettaglio delle spese effettuate da parte dei Paesi. Per l'Italia, i famosi 36 miliardi rischiano di trasformarsi in un incubo. Ma se non li prendesse, il baratro sarebbe lì ad attenderci.

Dunque siamo veramente arrivati alla fase finale: lo showdown tra le due anime europee, una mediterranea e più propensa al debito, l'altra nordica e rigorista. Se dovesse ancora una volta (e i segnali ci sono tutti) passare quest'ultima visione, allacciamoci le cinture, si inizierà a ballare pesantemente nel giro di poche settimane.