WhatsApp hackerato in Israele, quasi una nemesi storica

Il colosso delle chat, WhatsApp – di proprietà del gruppo Facebook, da anni al centro delle polemiche per l’uso improprio dei dati dei clienti - ha sostenuto, in sede giudiziaria, che una società israeliana di spyware, NSO Group, ha utilizzato server con sede negli Stati Uniti per effettuare hacking nei confronti di 1.400 utenti di WhatsApp, tra cui alti funzionari governativi, giornalisti e attivisti per i diritti umani.

Le nuove denunce affermano che la società israeliana è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui l'hacking di più di una dozzina di giornalisti indiani e di dissidenti ruandesi. L'NSO Group ha sostenuto per anni che il suo spyware, chiamato Pegasus, viene acquistato da clienti governativi allo scopo di rintracciare terroristi e altri criminali, e che non aveva alcuna conoscenza indipendente di come questi clienti utilizzano il software.

Ma nell'anno in cui WhatsApp ha intentato per la prima volta una causa contro NSO Group - la prima del suo genere da parte di un'importante azienda tecnologica - la sua stessa indagine su come Pegasus è stata impiegata ha dimostrato che i server controllati da NSO Group (non i suoi clienti governativi) erano parte integrante di come sono stati eseguiti gli hack contro gli utenti di WhatsApp.