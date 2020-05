Musk e Zuckerberg, duello sul virus tra i guru hi-tech

Potenza del Coronavirus. Due dei più celebri e controversi guru dell’alta tecnologia della Silicon Valley, si sono prodotti in un duello verbale a distanza sulla pandemia e sulle misure di contenimento del contagio. Aggressivo e polemico aperturista Musk, molto più rigorista Zuckerberg. Musk peraltro non sta vendendo un’auto, visto il lockdown; Zuckerberg, invece, pur risentendo del calo delle inserzioni pubblicitarie, si giova del lockdown perché la gente trascorre più tempo sui suoi social (+10% in marzo rispetto allo stesso mese del 2019), e questo incremento del traffico compensa il calo della pubblicità. Una volta in più, le opinioni di questi fior di idealisti coincidono con le loro tasche. Quindi Zuckerberg ha approvato le misure di restrizione, Musk le ha condannate come antidemocratiche. Ha addirittura detto che è “fascista” dire che la gente non può lasciare le proprie case: "Questo non è democratico, questa non è libertà" Ridate alla gente la loro maledetta libertà", ha detto Musk. Zuckerberg, dal canto suo, rispondendo alle domande degli analisti finanziari sull’andamento dei ricavi e dei profitti di Facebook, ha espresso preoccupazione per l'allentamento della misura di blocco e ha detto che le ricadute economiche della pandemia dureranno più a lungo di quanto la gente si aspetta: “Temo che la riapertura di alcuni luoghi troppo rapida, prima che i tassi di infezione siano stati ridotti a livelli minimi, possa quasi garantire future epidemie e peggiori risultati economici e sanitari a lungo termine". Da notare che entrambe le società hanno sede nell'area della baia di San Francisco, che era in prima linea nel tentativo di rallentare la diffusione del virus, con le sette contee della regione che hanno emesso un ordine congiunto di rifugio in loco prima che la California emettesse lo stesso ordine per tutto lo stato. La casa automobilistica elettrica Tesla e il social network Facebook hanno avuto esperienze diverse sotto l'isolamento. Tesla aveva inizialmente resistito agli sforzi delle autorità californiane per chiudere il suo impianto nella Bay Area sotto sequestro, fino a quando il 19 marzo non ha accettato di sospendere la produzione. Ciononostante, mercoledì Tesla ha riportato il suo terzo trimestre redditizio di fila. Facebook, il più grande social network del mondo, mercoledì ha dichiarato che l'utilizzo è aumentato nel corso del primo trimestre in seguito al blocco diffuso, anche se i ricavi pubblicitari sono crollati nel mese di marzo.