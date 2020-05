Crolla il petrolio e il gigante BP si lecca le ferite

Il gigante del petrolio BP ha annunciato un calo in Borsa di quasi il 70% dei profitti nel primo trimestre, ma gli investitori lungimiranti hanno probabilmente prestato maggiore attenzione alle prospettive future e quindi non hanno picchiato sul titolo come avrebbero potuto fare.

BP è una compagnia petrolifera e di gas "integrata", il che significa che è specializzata in tutto, dall'esplorazione e produzione alla raffinazione, distribuzione e commercio. Ha anche una divisione per le energie rinnovabili, per buona misura.

Ma poiché la pandemia di coronavirus ha distrutto la domanda di petrolio e dei suoi prodotti finali come il diesel e il carburante per aerei - e, per estensione, il prezzo del petrolio - i guadagni di BP hanno subito un crollo. E il titano del petrolio sembra preoccupato che il peggio debba ancora venire: ha assunto un nuovo scoperto di 10 miliardi di dollari e ha venduto agli investitori 7 miliardi di dollari di nuove obbligazioni.

L'aumento del debito della BP si accompagna a pro e contro. Da un lato, le riserve dovrebbero dare all'azienda abbastanza potenza di fuoco finanziaria per sopravvivere all'attuale battaglia economica. Dall'altro, se il prezzo del petrolio rimane basso e la recessione imminente si trascina troppo a lungo, il calo delle entrate di BP potrebbe rendere difficile la copertura degli interessi, che ora sono più alti. Il rapporto tra debito e capitale proprio della società è più alto di quanto sarebbe oggi opportuno e per ridurlo il gruppo programma di vendere 15 miliardi di dollari di attività e forse anche di non pagare i dividendi del prossimo trimestre.