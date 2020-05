Task force e nomine: l'Italia non è un Paese per donne

L’Italia non è ancora un Paese per le donne manager: dopo tanto parlare di parità di genere, le nomine nelle partecipate pubbliche e quelle nelle task force per la ripartenza post Covid-19, purtroppo ce lo confermano.

Nonostante la legge sulle quote di genere sia stata prorogata, le nomine delle controllate pubbliche rispetteranno sì il 40% di presenza femminile nei Cda, ma le poltrone di Amministratore Delegato restano un terreno prettamente maschile. Tutto questo perché l’Italia non dispone di manager ed esperti di settore al femminile? O invece perché le capacità manageriali sono solo appannaggio maschile?

Dall’analisi della composizione dei nuovi Vertici delle società partecipate pubbliche emerge che ha prevalso la sana logica di riconferma degli Amministratori Delegati per consentire, in una situazione contingente, un presidio puntuale e di continuità per tutelare e consolidare i piani industriali messi a punto nel mandato precedente. Tuttavia, nelle partecipate nelle quali è stata scelta la discontinuità, senza una “reale sorpresa”, osserviamo ancora una volta la scarsa presenza di genere (12,6%) e ancora più modestamente nel caso di imprese locali o regionali. Più in generale si rischia ancora una volta di non valorizzare in modo adeguato le capacità che tante manager sono riuscite a costruirsi con risultati evidenti e concreti.

Tale criticità dovrebbe essere colmata attraverso metodi e criteri di selezione concreti che aiutino, con corretta e comprovata evidenza, un buon numero di donne manager che possiedono i requisiti e la caratura personale per concorrere alle nomine dei Vertici.

Altro esempio lampante, le diverse task force e i comitati per la ripartenza dopo la pandemia che brillano per la scarsa o nulla parità di genere.

Nell’analisi della composizione del Comitato Scientifico che sta operando a fianco del Governo e guidato da Vittorio Colao che, oltre alle elevate competenze manageriali ha sempre validato eccellenti squadre valorizzando le competenze manageriali femminili, si evince che in questo caso su 17 componenti ci sono solo 4 donne, a riconferma di una componente assolutamente marginale. Nella cabina di regia della gestione della pandemia nessuna donna è stata coinvolta.

Nell'emergenza, ha scritto qualcuno nei giorni scorsi, le donne in prima linea sono moltissime (medici, infermiere, ricercatrici, farmaciste, insegnanti, cassiere, mamme, ecc.). Quando però si tratta di incarichi e ruoli al vertice, però, le donne sono chiamate a fare un passo indietro.

Amaramente viene sottovalutata la componente meritocratica e di valutazione professionale che, al contrario, dovrebbe essere un elemento fondamentale da applicare per tutti i generi. La prospettiva femminile evidenzia ancora un ruolo marginale che peraltro viene valutata come componente integrata a quella dei Vertici maschili.

Non è più il tempo di dichiarare con una diplomatica punta di amarezza: “Donne adatte non ce ne sono”.

Una curiosità che ci dovrebbe far riflettere: i sette Paesi che stanno gestendo al meglio la pandemia sono guidati da donne. Un caso? No: perché la determinazione, l’impegno, l’approccio costruttivo, sono una costante della leadership al femminile. Senza dimenticare che le donne in posizioni di vertice hanno dimostrato di avere una maggiore consapevolezza che il risultato non va ascritto a se stessi ma è una condivisione con la squadra.

Non si tratta di riflessioni neofemministe: a livello globale, le imprese guidate da donne hanno dimostrato spesso di avere davvero una marcia in più perché sono più dinamiche e sono più propense a intraprendere strade nuove, rischiando anche con idee innovative ma sempre attente alla sopravvivenza dell'azienda. Questo probabilmente perché il genere femminile è abituato a faticare di più per emergere nel mondo del lavoro e storicamente ha maturato una maggiore flessibilità mentale e di gestione dei tempi per conciliare la propria vita professionale e famigliare.

Il vero gap, evidentemente, è culturale; sostenere le donne nel loro percorso di carriera è una priorità perché fa bene al sistema impresa e al sistema Paese. Una maggiore partecipazione femminile nel mondo del lavoro e imprenditoriale, rappresenta un fattore strategico di sviluppo e di trasformazione economica e sociale e anche un forte cambiamento culturale, soprattutto in periodi impegnativi come quello che stiamo vivendo.