Cinque operai denunciano Huawei: “Vende apparati all’Iran”. Arrestati

Cinque ex dipendenti del gigante tecnologico Huawei sono stati arrestati e incarcerati dalle autorità cinesi dopo che uno degli uomini ha scritto un messaggio su WeChat che recitava: "Posso provare che Huawei ha venduto all'Iran."

Gli uomini erano tutti coinvolti in dispute con il loro ex datore di lavoro e si erano uniti a un gruppo sull'app sociale per organizzarsi. Il messaggio e la breve discussione che ne è seguita hanno toccato una questione esplosiva per Huawei, che aveva appena iniziato a combattere le accuse degli Stati Uniti di aver commesso una frode per aggirare le sanzioni contro l'Iran.

Per oltre un anno il più grande produttore mondiale di apparecchiature per le telecomunicazioni è stato oggetto di un'intensa repressione da parte dell'amministrazione Trump, che lo accusa di aver rubato segreti commerciali e di aver mentito sui suoi affari in Iran.

I funzionari americani dicono anche che Huawei risponde allo Stato cinese, cosa che l'azienda nega. I messaggi degli ex dipendenti del gruppo di chat non contenevano alcuna prova concreta che le attività di Huawei in Iran fossero illegali. Tuttavia, nelle settimane successive alla discussione dell'11 dicembre 2018, la polizia cinese ha arrestato tutti e cinque gli uomini.