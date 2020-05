Al Fondo italiano per l’efficienza energetica il 100% di Cremonesi

Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (Fiee) entra in Cremonesi per rafforzare la propria presenza nell’ambito dello sviluppo dell’efficienza energetica nel settore residenziale

Cremonesi, operatore attivo in Italia nella gestione dell’energia e degli impianti in ambito residenziale e nella consulenza professionale in ambito energetico, con l’accordo raggiunto punterà a rafforzare la propria presenza nel mercato dell’efficienza energetica condominiale, ampliando il portafoglio clienti e sviluppando ulteriormente gli interventi di riqualificazione energetica in modalità finanziamento tramite terzi. L’operazione consente il rafforzamento della presenza di Fiee nel settore residenziale; con questa operazione il fondo investe 10 milioni e completa gli investimenti realizzabili. Cremonesi è una società con esperienza trentennale nel settore dell’efficienza energetica ed opera principalmente nel Triveneto e in Lombardia. L’obiettivo di Fiee è rafforzarne la presenza nel Nord Est e sviluppare interventi di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica attraverso Contratti di Prestazione Energetica e finanziamento tramite terzi. Tale investimento, unitamente al precedente investimento del Fiee in Comat Servizi Energetici S.p.A., sempre nel settore dell’efficienza energetica dei condomini, con una strategia sempre più importante di contribuzione al cambiamento climatico, porterà ad efficientare circa 3.500 condomini in Italia. Questa operazione, inoltre, rappresenta l’ultimo investimento di Fiee nell’ambito del suo primo fondo dedicato all’efficienza energetica che, in un’ottica di maggior favore per i propri investitori ha deciso, con anticipo di sei mesi rispetto alla naturale scadenza, di concludere il periodo di investimento. Il Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (Fiee) è il primo fondo Esg di equity italiano dedicato esclusivamente a progetti di investimento nel settore dell’efficienza energetica in Italia e all’estero.