Cosa distingue un’impresa autenticamente etica e sostenibile da una che lo è solo nelle dichiarazioni d’intenti? Semplice: i numeri. Per questo nasce l’esigenza di individuare nuovi indicatori per misurare lo sviluppo economico dell’impresa che non si limitano ai tradizionali parametri di carattere economico finanziario. Un’esigenza cui vuole dare risposta il nuovo percorso di formazione della Liuc Business School, “Business Ethics tra strategia, misurazioni e performance” suddiviso in 4 moduli e 5 giornate di lavori con cadenza mensile (a partire dal 14 maggio, Sars-Cov-2 permettendo), per conoscere altri modelli d’impresa e saper misurare le proprie performance attraverso nuovi indicatori che si ispirano alla business ethics. «È un cambio di paradigma non da poco» dice il professor Alberto Bubbio, direttore del Centro su costi e performance aziendali della Liuc Business School, «la misurazione economico finanziaria è sempre stata centrale, ma purtroppo nascondeva insidie particolari. L’azienda poteva magari raggiungere certi traguardi ecofin, ma andare a danno di una serie di altre variabili importanti quali quelle dell’impatto sociale e ambientale dell’impresa». Dalla consapevolezza della nuova centralità di questi aspetti nasce l’esigenza di trovare delle metriche nuove. Se l’obiettivo è quello di impostare una strategia secondo nuovi modelli etici e sostenibili, serve un altro modo di rendicontare l’attività aziendale secondo standard inclusivi di tutti i capitali. «Come dice una frase un po’ abusata: you get what you mesure, in azienda si presta attenzione a ciò che viene misurato» sottolinea Bubbio, «e per tanti anni si è prestata grandissima attenzione alla parte ecofin, meno alle altre variabili.

VA ADOTTATA UNA NUOVA METRICA Per molti anni si è prestata grande attenzione alla parte Ecofin senza però attuare una strategia concreta in ottica sostenibile. Ma oggi ci sono anche le B-Corp

Magari si manifestava l’intenzione di essere attenti a questi aspetti più soft della gestione d’impresa, ma poi non si faceva nulla perché mancava la metrica che riportasse concretamente l’attenzione su di loro». Una giornata del percorso di formazione della Liuc Business School è dedicata a cosa vuol dire formulare una strategia attenta ai temi della sostenibilità, proprio nell’ottica di instillare nelle aziende un pensiero più attento a variabili che fino a oggi sono state magari ricordate ma non poi attuate. «Inoltre riportiamo ai partecipanti anche lo stato dell’arte a livello teorico e pratico» precisa il direttore del Centro su costi e performance aziendali della Liuc Business School, «ricordiamoci che oggi esistono le società benefit, e ci sono aziende che utilizzano la cosiddetta dichiarazione non finanziaria, dove vengono associati ai dati di bilancio anche dati non ecofin. Cerchiamo anche di dare uno stimolo a fare delle cose nuove, soprattutto in termini di misurazione». Uno strumento chiave per misurare le performance aziendali anche al di là dei parametri ecofin è il Balanced scorecard (scheda di valutazione bilanciata), pensato all’inizio degli anni ’90, in tempi non sospetti, da Robert Kaplan e David Norton, cui negli ultimi tempi si tende a premettere l’aggettivo sustainable. «Nella parte che prima era incentrata solo sui clienti, ora si inseriscono tutti gli stakeholder» rimarca Bubbio, «perché poi l’aspetto pratico di questo nostro filosofeggiare è il fatto che si deve essere particolarmente attenti a tutti i rapporti con gli stakeholder, a partire dai fornitori: una volta eri bravo se spuntavi il prezzo basso, oggi invece bisogna fare partnership. Poi ci sono anche i dipendenti». Il Balanced scorecard può essere visto come una bussola: «Ai quattro punti cardinali ci sono altrettante prospettive» mette in evidenza il professore della Liuc Business School, «quella ecofin, quella degli stakeholder, quella di processo - come svolgo i processi che mi portano a soddisfare clienti e stakeholder? – e quella di learning innovation, dove le aziende sono stimolate a cercare di capire quali sono le variabili che devono cercare di seguire e monitorare per fare da un lato apprendimento e dall’altro innovazione». La navigazione sui mari del mercato sostenibile può iniziare.