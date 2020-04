Da un lato reagire al crollo dei passeggeri sui voli aerei, dall’altro potenziare l’offerta di velivoli in grado di trasportare su lunghe distanze attrezzature mediche e altre forniture necessarie in tempo di pandemia. È la doppia esigenza cui risponde la modifica che sta sviluppando Airbus per gli aeromobili della famiglia A330 e A350. La rimozione dei sedili della classe economy, emblematica dell’anno zero del trasporto aereo di passeggeri, consentirà ai vettori di installare speciali pallet per il trasporto merci direttamente sulle guide dei sedili del pavimento della cabina. Questa soluzione, oltre a compensare la carenza globale della capacità di trasporto aereo di merci a causa della generale messa a terra degli aeromobili a lungo raggio, contribuirà alla continuità operativa dei vettori. Inoltre, questa soluzione consente al settore aereo di soddisfare l'elevata domanda di voli umanitari.

La nuova soluzione Airbus semplifica e velocizza le operazioni di carico e scarico, rispetto alla soluzione non di rado adottata del carico sui sedili, che vengono conseguentemente usurati. Inoltre c’è il vantaggio della sicurezza aggiuntiva della robusta protezione antincendio e la capacità di contenimento del carico fino a 9g per impedire spostamenti durante il volo. La modifica è proposta agli operatori come Airbus Service Bulletin. In base a tale accordo, Airbus definisce la portata del lavoro ingegneristico e gestisce il processo per ottenere la certificazione dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea. Il suo campo di applicazione include la rimozione dei sedili e dell'Ife (intrattenimento a bordo), l'installazione di pallet per il trasporto merci e le relative attrezzature di sicurezza, nonché l’eventuale reinstallazione degli elementi originali della cabina passeggeri per tornare alla configurazione passeggeri. La modifica proposta sarà valida anche dopo la pandemia da Covid-19.