La vera sfida? Semplificare la vita dell’utente

Mai come in questo momento storico la parola “futuro” è ammantata di una patina di mistero. Anche l’energia non fa eccezione. Non tanto perché si profilino all’orizzonte crisi di alcun tipo, ci mancherebbe, ma perché dal 1° gennaio 2022 – dopo molti rinvii – dovrebbe essere sancito l’addio definitivo al servizio di maggior tutela. A fare la differenza dunque, sarà l’offerta accessoria, con il prezzo che rimarrà una leva significativa ma non potrà essere l’unico. «Dal nostro punto di vista – ci spiega Matteo Ballarin, presidente e ceo di Europe Energy - la vera sfida sarà offrire al cliente un servizio che semplifichi la gestione delle proprie utenze, che il cliente sia una famiglia o un’azienda. Per questo motivo abbiamo creato Withu, che permette di offrire un unico operatore per quelli che ormai sono diventati i servizi fondamentali. Con un vantaggio: un unico numero verde, un solo documento di riepilogo di spesa al posto della quantità di carta e/o email a cui siamo abituati».

I servizi ad oggi inclusi nel bouquet di prodotti Withu sono le quattro utilities principali di cui ogni cittadino, ogni persona, ha bisogno, sotto un’unica offerta commerciale e con una proposta che parrebbe innovativa: affidarsi ad un unico operatore che sappia fornirle tutte con un’esperienza più semplice e con un modello che venga incontro al cliente. Ma si tratta solo di una parte dell’offerta: presto arriveranno altre novità volte a rendere la vita sempre più semplice e al miglior rapporto prezzo/qualità possibile. Un discorso analogo può essere applicato all’Europa, dove la creatura di Matteo Ballarin opera da diversi anni anche nell’est. La parola chiave è una sola: semplificazione. Una parola che fa rima con digitalizzazione e che vede l’Italia ancora indietro nelle classifiche. Se a questo si unisce la carenza di infrastrutture, come la bassa diffusione di fibra ultra-broadband, si capisce perché c’è ancora molto da fare. Il mercato dell’est, invece, è decisamente più orientato a questo tipo di rivoluzione, sia per la maggiore digitalizzazione che per la diffusione di infrastrutture di accesso alla rete.

«Fin dall’inizio – prosegue Ballarin – abbiamo creato un’offerta commerciale e un servizio tailor made che fosse ritagliato su misura del cliente. Già dai primi negozi a marchio Europe Energy abbiamo lavorato “coccolando” i nostri clienti come succede nelle vere boutique, in cui i clienti non erano degli utenti. Per noi da sempre è importante il contatto umano, diretto, personale, abbiamo sempre voluto metterci la faccia non affidandoci ad anonimi call center ma un servizio clienti interno con operatori formati e disponibili». Dallo scorso anno, con Withu, oltre a luce e gas si aggiungono i servizi di telecomunicazioni come fibra e mobile. L’idea è quella di riuscire a offrire la migliore tecnologia al cliente. Da febbraio, infatti, si è unita all’offerta Ftth (Fiber to the home, il servizio che porta la fibra fin nell’appartamento degli utenti) anche quella Fttc (Fiber to the cabinet) che garantisce una copertura più capillare.

Infine, uno sguardo al futuro. «Nel lungo termine – conclude Ballarin – noi vogliamo diventare una util-tech, quindi adesso siamo un provider di quattro utilities, il nostro obiettivo è di aggiungere altri servizi a quelli che già offriamo per poter garantire una esperienza unica anche con altri prodotti e servizi e diventare sostanzialmente un punto di riferimento per i consumatori e per le aziende nella fornitura di questi servizi. Per il futuro puntiamo non più e non solo a utilities tradizionali ma anche a servizi più innovativi».